Slušaj vest

Glumica Vesna Stanković stala je u odbranu kolege Nenada Jezdića kojeg bloakderi danima brutalno napadaju na društvenim mrežama.

Na društvenim mrežama pojavili su se negativni komentari na račun poznatog glumca Nenada Jezdića povodom njegovog odbijanja da tokom poklona publici podigne studentski indeks nakon završetka predstave "Putujuće pozorište Šopalović", a Vesna Stanković je javno podržala kolegu..

Nenad Jezdić odbio da podigne indeks tokom poklona publici nakon predstave Putujuće pozorište Šopalović Foto: Screenshot

Glumica je na svom Fejsbuk profilu objavila fotografiju s Jezdićem, te poručila:

"Znam jednog čoveka. Nisam dosad srela vrednijeg od njega. On radi do samouništenja. Na različitim frontovima bije bitke i svuda se trudi da bude najbolji. I bude. Voli svoju zemlju, strasno, bez zadrške. Svoje četvoro dece vaspitava da budu radini, čestiti, rodoljubi. Starije ćerke završile po dva fakulteta. Voli i beskrajno poštuje svoju ženu, nikad je nije doveo u situaciju da je neko sažaljeva jer je njegova. Njegova humanost je ogromna.Daje novac, podršku, usluge, mnogima koje nikad nije sreo, ni upoznao. I to krije. Ne želi da se o tome javno priča i zna.

Radije sebe predstavlja kao drčnog, srditog i naprasitog čoveka. Težak čovek, velikog srca. Individualista. Nikad se ne krije u masi. Uvek svoj. Hrabar do nemogućeg. Sposoban. Inadžija. Kroz život gazi neutabanim stazama. Od nevolja se ne sklanja. Autoritetima se ne priklanja. Vredan svakog poštovanja. Uzdignute glave prima udarce slabih, koji se krde i samo u masi hrabrosti imaju da udare na najjačeg. On se osmehne i ide dalje. Jer se lav na buve ne osvrće. Zove se Nenad Jezdić", stoji u objavi glumice.

Vesna Stanković Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages

U odbranu Jezdića stao i Milan Marić

Još jedan kolega koji je javno stao u odbranu Nenada Jezdića je i glumac Milan Marić.

On je jasno i glasno poručio:

"Što se tiče videa koji šerujete - taj čovek, makar da ja znam, nikakvo zlo u svemu ovome nije napravio, niti je radio iza leđa nekome od nas, a apsolutno ima pravo na svoj stav, svoje mišljenje i to mu pravo niko i nikada ne može osporiti. I da, pošteniji je od pritajenih guja", napisao je Marić na Iksu.

Predsednik Aleksandar Vučić o napadima na Nenada Jezdića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je glumcu Nenadu Jezdiću, ne zato što je za njega, već "zato što je svoj".

Aleksandar Vučić komentarisao napade na Nenada Jezdića Foto: Printskrin Pink TV

- Niko živ ne zna ko su onih 17, ali svi znaju ko je Nenad Jezdić i zato je on vest - naveo je Vučić.

Video: Kuća Nenada Jezdića kod Valjeva