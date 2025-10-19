Nebojša Glogovac i Vojin Ćetković u seriji Moj rođak sa sela

Serija "Moj rođak sa sela" tokom premijernog emitovanja 2008. godine na RTS probila je sve rekorde gledanosti, a neke od epizoda dostigle su brojku do čak tri miliona gledalaca.

Glogovac oživeo lik oca Milutina

Jednu od zapaženijih rola u ovoj seriji ostvario je i Nebojša Glogovac, koji je tumačio lik sveštenika. Povučen, tih i mudar otac Milutin doneo je posebnu čar plejadi likova.

Možda najemotivnija scena u celoj seriji je ona u kojoj je Glogovac otpevao pesmu "A što ti je, mila kćeri" u sceni ispovedanja starice koja je na samrti.

Najtužnija scena u seriji

Gotovo da nema osobe kojoj nije emotivno pala ova scena, a meštani sela Boleč u kome je snimana serija i danas pamte druženje sa Glogijem. Dramski umetnik koji je preminuo 9. februara 2018, ostavio je ceo region u suzama, a nedugo nakon njegovog odlaska meštani su progovorili o slavnom glumcu, koga su upamitli kao jednostavnog i dobrog čoveka.

Glogovac se sa njima toliko saživeo tokom rada na seriji da je im je čak i stoku hranio, prisetila se gazdarica kuće u kojoj je snimano Miluna Gvozdenović.

Nebojša Glogovac u seriji Moj rođak sa sela Foto: Printscreen/YouTube/MilošMilošević

- U ovoj sobi je nastala čuvena scena kada Nebojša peva baki koja umire. Videla sam da su poslednjih dana mnoge televizije emitovale baš taj deo serije i isticale onu njegovu rečenicu: "To je samo putovanje..."- otkrila je ekipi Informera, pa se prisetila druženja.

- Sećam se kada je jednom završio snimanje kako je seo sa ostalim glumcima da ruča. Ja sam radila po imanju i krenula da nahranim telad. Dok sam uzimala kante sa mlekom, odjednom se Glogovac u mantiji stvorio pored mene i kao dete me upitao može li i on da hrani životinje. Dala sam mu kofu u ruku i pošao je sa mnom u štalu. Počeo je da hrani jedno tele i usput mu je pevušio nešto.

Miluna dodaje da se glumac brzo saživeo sa seljacima i opisuje ga kao prirodnu i spontanu osobu.

- Pričao mi je da se ne stidi nijednog posla na selu, da je život seljaka težak, pa nas zato izuzetno poštuje. Malo je takvih ljudi kao što je bio veliki Nebojša Glogovac - ispričala je Gvozdenovićeva i dodala da se nadala da će se u životu ponovo sresti, ali da se to se nažalost nije desilo:

- Kada sam čula da je umro, sita sam se isplakala i od tada više ne čitam novine, niti gledam televiziju. Mir njegovoj duši.

Sa kumom na pikado

Novinari su tada posetili i boračku kafanu "Magična kuća" u koju su glumci često svraćali u pauzama snimanja. Gost lokala Dragan Živanović istakao je tada da su Glogi i Vojin Ćetković često sedeli zajedno.

- Nebojša je ponovo posetio naše selo prošlog leta, jer je deo serije "Nemanjići " snimljen kod naše crkve. Bio je najčešće u društvu kuma Vojina Ćetkovića. Posle snimanja bi svraćali ponekad na domaću kafu, a često su igrali pikado, to im je bila omiljena zabava - ispričao je ovaj meštanin za pomenuti list.

Teška bolest

Nebojša Glogovac i Vojin Ćetković u seriji Moj rođak sa sela Foto: Printscreen

Glumca je bolest odnela za samo mesec dana. Agresivan kancer koji se “rodio” u njegovim plućima, brzo je matastazama, te napao i njegovu jetru zbog čega nije mogao da se operiše, uprkos svim naporima lekara. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana.

Bogata karijera

Prvi put je igrao na filmu 1994. godine, kada je oživeo lik Fadila, vojnika JNA u ratnoj drami "Vukovar, jedna priča". Publika ga pamti i po filmovima "Nebeska udica", "Munje", "Bumerang", "Država mrtvih", "Kad porastem biću Kengur", "Klopka" za koju je dobio nekoliko nagrada na međunarodnim festivalima širom sveta, kao i u serijama "Vratiće se rode", "Moj rođak sa sela", Vojna akademija", "Žene sa Dedinja" i "Ravna Gora". Svoju poslednju ulogu pred kamerama odigrao je u filmu "Južni Vetar", gde je oživeo lik Goluba, ali premijeru nije dočekao.

Dobitnik je brojnih priznanja među kojima se izdvajaju Car Konstantin za najbolju mušku ulogu u filmu "Ubistvo s predumišljajem", Dobričin prsten, Sterijina nagrada, nagrada Zoran Radmilović....

