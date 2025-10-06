Slušaj vest

Voljena autorka, poznata po romanima poput "Rajderi" i "Rivali", Džili Kuper, preminula je nakon pada. Njena porodica danas je objavila tužne vesti o njenoj smrti.

Porodica potvrdila tragičan događaj

Deca Džili, Feliks i Emili, izdali su saopštenje u kome potvrđuju da je njihova majka preminula u nedelju ujutru, nakon pada. U izjavi stoji:

Džili Kuper na festivalu The Queen's Reading Room Foto: Lucy Ray Media Assignments, PA Images / Alamy / Profimedia

- Mama je bila svetlo koje je obasjavalo naše živote. Njena ljubav prema porodici i prijateljima nije imala granica. Njena iznenadna smrt je potpuni šok za nas. Ponosni smo na sve što je ostvarila u životu i ne možemo ni da zamislimo život bez njenog zaraznog osmeha i smeha oko nas.

Dugogodišnja agentkinja se oprostila emotivnim govorom

Felisiti Blant, njena agentkinja, takođe je podelila opširan omaž:

- Najveća privilegija u mojoj karijeri bila je saradnja sa ženom koja je definisala kulturu, pisanje i razgovore još od svog prvog objavljivanja pre više od pedeset godina. Džili će neosporno biti najpoznatija po svojoj najprodavanijoj seriji 'Rutšir hronike' i njenom šarmantnom i nepredvidivom junaku iz sveta konjičkih takmičenja, Rupertu Kempbel-Bleku.

Unikatni stil i dugovečnost njenih dela

- Ne biste očekivali da će knjige koje su kategorizovane kao 'bonbasteri' tako snažno izdržati test vremena, ali Džili je pisala sa oštroumnošću i uvidom o svim temama - klasi, seksu, braku, rivalstvu, žalosti i plodnosti, napisala je asistentkinja pa dodala:

- Njene radnje bile su istovremeno složene i smione, začinjene oštrim zapažanjima i duhovitim humorom. Često je crpela inspiraciju iz sopstvenog života, a njena analiza društva i njegovih predrasuda i normi imala je nešto od Šarlote Bronte. Međutim, ako biste joj pokušali ukazati na ovaj ili bilo koji drugi kompliment, ona bi ga jednostavno odbacila.

