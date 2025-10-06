Slušaj vest

Frontmen benda Kristali Dejan Gvozden preminuo je 5. oktobra u 56. godini u svom domu, u prisustvu supruge Vladane, nakon duže i herojske borbe s bolešću.

- Hodala bih zauvek samo da budem u tvojim rukama. Ti si ljubav mog života uvek i zauvek. 9. 4. 1970 - 5. 10. 2025 - napisala je Vladana Veljković na društvenim mrežama.

Foto: Miša Obradović, Ustupljena fotografija



Dejan Gvozden rođen je 1970. godine. Zajedno sa gitaristom Željkom Markušem osnovao je pop-rok bend u januaru 1993, a prvu numeru "Kako si lepa" snimili su i objavili iste godine u okviru kompilacije "Akademija vol. 1". Debitantski album izdali su 1994. godine, na kojem se nalaze pesme "Dva metra", "Znam" i "Osmi dan". Bend je snimio četiri albuma, a njihova muzika je bila i u filmovima "Sivi kamion crvene boje " i "Žena sa slomljenim nosom".

Poslednjih nekoliko godina živeo je van Beograda, u malom mestu, sklonio se od gužve i vreve... Njegov grad mu očigledno više nije prijao.

- Beograd se toliko mentalno promenio da sam morao da odem, neću da ocenjujem, to je moj subjektivni osećaj - izjavio je u svom poslednjem intervjuu.

Na pitanje zašto nikada nisu dosegli veliku popularnost, Dejan je odgovorio:

- Možda zato što nismo iskreno želeli da budemo komercijalni. Uvek smo se trudili da se kroz pesme obraćamo pre svega sebi, da te pesme zadovolje naš doživljaj, ne žalim ni za čim.

Foto: Dragana Udovičić



Njihov najveći hit bila je pesma "Ustani, kreni", koja je svojevremeno mnogima simbolizovala promene u Srbiji. Kristali su na drugom albumu snimili duet s Rambom Amadeusom. Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.

Komemoracija će biti održana 13. oktobra 2025. godine u klubu SOKOJ, Mišarska 12-14 u Beogradu, u 13 sati. Prijatelji, kolege i poštovaoci njegove muzike imaće priliku da se zajedno oproste od umetnika čiji su glas i pesme obeležili jednu epohu domaće pop-rok scene.

- Njegova muzika i duh nastavljaju da žive kroz pesme koje nas inspirišu i spajaju - navodi se u saopštenju njegovog izdavača "Menarta".

