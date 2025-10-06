Slušaj vest

Smeh je najbolji lek, a to se još jednom dokazalo izvođenjem predstave „Ko je ovde idiot“ na sceni Fondacije Mozzart. Ne samo da je publika uživala u jednočasovnoj terapiji smehom, već je slanjem SMS poruka, 1862 na 3030, doprinela lečenju Konstantina Nečeskog. Sada već tradicionalno, humanitarne poruke važile su kao ulaznice u ovom jedinstvenom dorćolskom teatru, a Fondacija Mozzart je prikupljeni iznos duplirala i takođe usmerila za Konstantinovo lečenje. Do sada je na ovaj način Fondaciji „Budi human“ donirano više od pola miliona dinara.

Maestralni Milan Kalinić i Srđan Ivanović publiku su nasmejali do suza u ulogama budućeg mladoženje i psihijatra koji treba da mu izda potvrdu bez koje nema venčanja. Pregled koji je trebalo da bude samo formalnost pretvara se u pravu komediju apsurda, u koju glumci genijalnim improvizacijama na sceni uključuju čak i publiku iz prvih redova.

„Ako me i treći put pozovete, mogu i da se uknjižim, možda ne na ceo prostor, ali bar na kvadraturu scene“, duhovito je prokomentarisao Srđan Ivanović koji je publiku u Fondaciji Mozzart već zabavljao svojim humorističnim nastupom u predstavi „Ja(o) meni“ sa Minom Lazarević.

„Predivan je osećaj nastupati ovde. Ideja Fondacije Mozzart je plemenita, čast i zadovoljstvo, pa i privilegija je deliti ovaj prostor sa vama i ovom divnom publikom. Humanitarni segment predstave nam je na prvom mestu i drago nam je što je to fino zaživelo. Odlična je ideja da publika ulaznice dobija slanjem humanitarnih SMS poruka, svaka čast i Fondaciji Mozzart i građanima koji dolaze. Ovo je najbolji prostor u gradu“, poručio je Srđan.

Oduševljenje prostorom Fondacije Mozzart nije krio ni Milan Kalinić, koji je već imao priliku da uživa u njemu iz prvog reda, kao deo publike na izvođenju predstave „Prah“ kojom je svečano otvorena nova sezona.

„Prvi put sam u Fondaciji Mozzart bio kao deo publike, gledao sam predstavu i baš sam se ponadao da ću i ja nekada igrati na ovoj sceni jer mi se jako svidelo. Uvek je lepo kad se u Beogradu pojavi neka nova pozorišna scena, a ova je fenomenalnog izgleda i karaktera, kao i sama ta ideja da se ljudima dele karte, da dođu i oni koji nisu imali mogućnost ili naviku... Vašu ideju za dobijanje ulaznica slanjem humanitarnih SMS poruka bi mogla da usvoje i druga pozorišta“, istakao je Milan.

UZBUDLJIV OKTOBAR U FONDACIJI MOZZART

