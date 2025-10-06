Slušaj vest

Legendarni Đorđe Marjanović, jedan od najznačajnijih i najomiljenijih pevača zabavne muzike bivše Jugoslavije, biće u fokusu pretposlednjeg dana oktobra. Koncert sećanja će biti održan 30. oktobra, na dan njegovog rođenja, u Domu sindikata, danas MTS dvorani, gde je izgradio svoju nezaboravnu karijeru, a te specijalne večeri njemu u čast pevaće Dušan Svilar, Princ od Vranje, Sergej Trifunović, Zorana Pavić, Dejan Cukić, Marko Luis, Nada Pavlović, Bernarda, Suzana Petričević, Knez i Srđan ProRok.

Oni će izvesti njegove najveće hitove, kao što su "Zvižduk u osam", "Lutka za bal", "Milord", "Romana", "Od ljubavi do mržnje", "Nikad nije kasno", "Beograde"... Uz njih, nastup će upotpuniti Revijski orkestar RTS, pod dirigentskom palicom Olge Biserčić. Orkestar će doprineti autentičnoj atmosferi ovog muzičkog događaja, koji će nas podsetiti ne neka druga, možda i lepša vremena Poznat po svojoj harizmi i jedinstvenom scenskom nastupu, Đorđe Marjanović je svojim emotivnim izvedbama izazivao tektonske poremećaje u zabavnoj i pop muzici tog vremena.

Šta je prvi radio?



Prvi je skinuo sako i bacio ga u publiku izazivajući euforiju. Prvi je skinuo mikrofon sa stalka i ušao u publiku. Na sceni je plakao, igrao i svojim scenskim nastupom osvojio srca brojnih obožavalaca. Njegova publika širom zemlje osnovala je klubove "đokista", što je jedinstven fenomen u istoriji naše popularne muzike. Zbog njegove ogromne popularnosti i specifičnog nastupa, tokom šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih održao je rekordan broj koncerata u Dvorani Doma sindikata - nastupa koje do danas niko nije nadmašio.

Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana

Usled nepravednog tretmana na festivalu Beogradsko proleće 1961. godine, njegovi obožavaoci organizovali su prve ulične demonstracije. Tada se Đorđe obratio pesmom s krova parkiranog "fiće" da umiri narod koji je protestovao. Njegova slava prevazilazila je granice bivše Jugoslavije. U Sovjetskom Savezu održao je seriju od 15 uzastopnih koncerata pred desetinama hiljada ljudi, a američki magazin Njuzvik pisao je o njegovoj svetskoj popularnosti.