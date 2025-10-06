Slušaj vest

Peti oktobar je značajan dan u srpskoj istoriji. Pre 110 godina tog dana je počela bitka za Beograd, a 1973. preminula je Milunka Savić Gligorijević, srpska junakinja Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, narednik u Drugom puku srpske vojske "Knjaz Mihailo" i žena s najviše odlikovanja u istoriji ratovanja. Pre dva dana u Beogradskom dramskom pozorištu Vesna Stanković izvela je monodramu "Milunka", koju sa uspehom igra već 11 godina. Glumica na scenama širom Srbije bori da sačuva sećanje na ovu heroinu, ali se i igrom bori protiv opake bolesti. Ona je otišla na rutinski pregled i tad joj je dijagnostikovan karcinom u trenutku kad su već postojale metastaze.

Foto: Zaječarsko pozorište



- Nakon dve operacije, osam hemioterapija i zračne terapije mislila sam da će borba brzo biti gotova. Međutim, ne, u borbi sam koja će trajati pet do sedam godina. Završila sam sve protokolarne delove - operacije, zračnu terapiju, hemioterapiju. Sad imam dve terapije, jednu hormonsku i drugu biološku, koje me iscrpljuju. Izgledam kao istočnjak, bez energije, umorna, ali imam jedan drugi životni moto: nijednog trenutka nisam dozvolila sebi da odustanem - ispričala je Vesna u "Jutru".

Monodrama prati četiri segmenta života najodlikovanijeg ženskog vojnika u istoriji ratovanja - od devojačkih dana, preko Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, pa do poznijih godina. Vesna Stanković je slikovito dočarala publici različite faze u Milunkinom životu, menjajući pripremljene kostime, koji su se simbolično nalazili na četiri stolice.

Foto: Zaječarsko pozorište

Glumica je energičnim, ali i emotivnim nastupom uspela da publiku zasmeje, ali i da je rasplače do suza.



- Svaka predstava je uvek izazov na ovaj ili onaj način i uvek postoji strepnja kako će to dopreti do publike, da li će je gledaoci prihvatiti. Na kraju krajeva, mi koji radimo predstave ipak je najviše radimo za publiku. Bila je velika odgovornost raditi Milunku zato što je ona sama po sebi žena koja je iznad svih nas, iznad samog pozorišnog čina. Ono što je ona uradila niko u savremenom svetu ne radi. Veliki izazov je bio preda mnom, ali to prihvatiš kao zadatak koji je Bog stavio pred tebe da i to ispričaš, a to je jedna vrsta misije. Moja misija je da idem i da pričam ovu priču i mnoge druge, o srpskim velikanima, jer ako mi je već dato da pričam i pripovedam, bar to da bude usmereno na pravi način - rekla je Vesna Stanković.

Vesna Stanković Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages



Na svakom izvođenju dobro se poveže s publikom.

- Za mene je monodrama zapravo najlakša. Doduše, imam za sada samo dve monodrame, koje ću igrati čitavog života. Kad je odgovornost samo na meni, ja znam kako ću, i što se tiče ritma i brzine, zadržavanja pažnje. Ja se bavim ovim poslom pre svega jer sam smrtno zaljubljena u pozorište - priznala je glumica.