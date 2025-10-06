Slušaj vest

Pre skoro pola veka glumica Cvijeta Mesić odigrala je upečatljivu ulogu Vukice, tetke glavnog junaka u filmu "Ljubavni život Budimira Trajkovića" iz 1977. godine, a danas je deo nove serije "Miholjsko leto", koju od 4. oktobra možete pratiti vikendom na Radio-televiziji Srbije.

- Moja junakinja se zove Eva i bivša je stjuardesa. Mogu da kažem da je to fenomenalno napisan ženski lik. Ona uvek poentira, duhovita je, stalno pravi neke zavrzlame, buni se i diže revoluciju - rekla je glumica za Kurir.

Cvijeta Mesić Foto: ATA images

Šarmantna glumica ima iza sebe veliki broj uspešnih uloga, viđali smo je u mnogim jugoslovenskim i srpskim kultnim ostvarenjima, kako filmskim, tako i pozorišnim - od klasika kao što su ''Grlom u jagode'', ''Petrijin venac'' do serija ''Klan'' i ''Tajne vinove loze'', koja se i dalje snima.

Cvijeta je rođena je u Beogradu 1948. godine. Odmalena su joj išle od ruke stvari koje se tiču glume i javnog nastupa, tako da je posle gimnazije lako upisala Akademiju.

Sedamdesete i osamdesete godine su očigledno bile najproduktivniji period u njenoj karijeri. Kako je navela za časopis "Nada", u jednom trenutku njene karijere je bila i ''zabranjena'', kada je krajem 70-ih godina prošlog veka odbila glavnu ulogu u jednoj predstavi.

Cvijeta Mesić Foto: Tanjug/Rade Prelić

"Godine 1977/78. igrala sam po 15 predstava mesečno. A onda sam jednom prilikom odbila glavnu ulogu, što je bilo nezamislivo. I kaznili su me. Usledila je pauza", rekla je glumica.

Iako joj je pozorište omiljeniji teren za glumu i tamo se oseća kao riba u vodi, ni malo nije zaostajala sa angažmanom u filmskom svetu. Pored uloge tetke Vukice u ''Ljubavnom životu Ljubomira Trajkovića'', poznata je i kao psiholog Kosara u ''Specijalnom vaspitanju''.

Danas se njen život dosta razlikuje. Ona je, uz glumu, postala instruktor makrobiotike. Život je nije mazio. Imala je jedan brak koji se tiho završio, kao što je i počeo, jer glumica nikada svojim privatnim životom nije talasala po medijima.

Cvijeta Mesić Foto: Printscreen

Kako je ranije govorila za gorenavedeni časopis uživa u slobodi, ali joj je žao što nema dece.

"Stan su mi kupili mama i tata. Auto koji vozim, takođe. Ponekad sebe pitam:

"Da li ja uopšte postojim?" Sve materijalne blagodeti koje imam kupio mi je neko drugi", otkrila je glumica, a na pitanje da li nakon jednog braka iza sebe, razmišlja o drugom, poručuje:

"Cenim slobodu i zahvalna sam životu što mi je pružio šansu da se toliko bavim sobom. Ovo što sam sama, smatram značajnim periodom svog života. I ako jednog dana napravim zajednicu, mislim da ću u njoj biti bolja. Mislim da ću tada umeti i mnogo bolje da se prilagodim, da učinim sve ono što pre osam godina nisam bila u stanju. Kažem, ako se brak dogodi, jer to sada ne znam. Samo znam da bih veoma volela da imam decu. Bilo bi idealno da imam decu s čovekom s kojim bih živela u dva odvojena prostora. To bih svim ljudima predložila, jer mislim da to čuva brak", otkrila je Cvijeta.

Cvijeta Mesić Foto: Nikola Ristić RTS

Do pre nekoliko godina niko nije imao prilike da je gleda na malim ekranima, dok nije u seriji “Andrija i Anđelka” tumačila majku Anđelke Stević Žugić, a pojavila se i u serijama "Klan" i "Tajne vinove loze".

Posle smrti glumca Žarka Lauševića se obratila javnosti i poželela da se i na taj način oprosti od svog kuma i dugogodišnjeg prijatelja.

"Vrlo je teško kada ti neko tako blizak ode. Žarko i ja se znamo trideset godina, bili smo u JDP-u, a nezavisno sam upoznala i njegovu ženu Anitu. Imamo dugotrajno prijateljstvo u kojem smo lepe i loše stvari prolazili zajedno. U vreme bombardovanja, Anita i Žarko su rešili da se venčaju, pa smo Gaga Nikolić i ja bili kumovi. Žarko je bio veliki glumac, svetski, ali ono što je takođe bitno – on je bio jedan dobar, plemenit i častan čovek. Tako da je meni bila čast što poznajem takvog čoveka i što mi je on blizak prijatelj. I sve smo se s godinama više upoznavali tako da su mi on i Anita postali porodica. Odlazila sam i kod njih u Njujork, imam porodicu koja tamo živi i zamislite kako je čudna sudbina, prosto neverovatno, potrefilo se da smo i u Njujorku živeli u istoj kući, na istom spratu, vrata preko puta vrata. Ujutru smo se skupljali u pidžamama i pili kafu, bio je to život koji smo delili. To jutro kada je izašao iz zatvora došao je kod mene. Tih godina sam ga još bolje upoznala i videla koliko je on čestit i častan i kako nikada nije mogao sebi da oprosti. Plemeniti ljudi to ne mogu da prevaziđu", ispričala je glumica za Nedeljnik nakon smrti svog kuma i kolege.

Danas živi u stanu u Beogradu, uživa u izučavanju parapsihologije, predsednica je Udruženja makrobiotičara Srbije i drži časove keramike, uz to što i dalje vredno radi i igra u popularnim ostvarenjima.

