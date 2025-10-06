Zabranili je jer je odbila glavnu ulogu, a sada igra u seriji "Miholjsko leto": Cela Juga ju je volela, posle kultnog filma je nestala, a za ovim najviše žali
Pre skoro pola veka glumica Cvijeta Mesić odigrala je upečatljivu ulogu Vukice, tetke glavnog junaka u filmu "Ljubavni život Budimira Trajkovića" iz 1977. godine, a danas je deo nove serije "Miholjsko leto", koju od 4. oktobra možete pratiti vikendom na Radio-televiziji Srbije.
- Moja junakinja se zove Eva i bivša je stjuardesa. Mogu da kažem da je to fenomenalno napisan ženski lik. Ona uvek poentira, duhovita je, stalno pravi neke zavrzlame, buni se i diže revoluciju - rekla je glumica za Kurir.
Šarmantna glumica ima iza sebe veliki broj uspešnih uloga, viđali smo je u mnogim jugoslovenskim i srpskim kultnim ostvarenjima, kako filmskim, tako i pozorišnim - od klasika kao što su ''Grlom u jagode'', ''Petrijin venac'' do serija ''Klan'' i ''Tajne vinove loze'', koja se i dalje snima.
Cvijeta je rođena je u Beogradu 1948. godine. Odmalena su joj išle od ruke stvari koje se tiču glume i javnog nastupa, tako da je posle gimnazije lako upisala Akademiju.
Sedamdesete i osamdesete godine su očigledno bile najproduktivniji period u njenoj karijeri. Kako je navela za časopis "Nada", u jednom trenutku njene karijere je bila i ''zabranjena'', kada je krajem 70-ih godina prošlog veka odbila glavnu ulogu u jednoj predstavi.
"Godine 1977/78. igrala sam po 15 predstava mesečno. A onda sam jednom prilikom odbila glavnu ulogu, što je bilo nezamislivo. I kaznili su me. Usledila je pauza", rekla je glumica.
Iako joj je pozorište omiljeniji teren za glumu i tamo se oseća kao riba u vodi, ni malo nije zaostajala sa angažmanom u filmskom svetu. Pored uloge tetke Vukice u ''Ljubavnom životu Ljubomira Trajkovića'', poznata je i kao psiholog Kosara u ''Specijalnom vaspitanju''.
Danas se njen život dosta razlikuje. Ona je, uz glumu, postala instruktor makrobiotike. Život je nije mazio. Imala je jedan brak koji se tiho završio, kao što je i počeo, jer glumica nikada svojim privatnim životom nije talasala po medijima.
Kako je ranije govorila za gorenavedeni časopis uživa u slobodi, ali joj je žao što nema dece.
"Stan su mi kupili mama i tata. Auto koji vozim, takođe. Ponekad sebe pitam:
"Da li ja uopšte postojim?" Sve materijalne blagodeti koje imam kupio mi je neko drugi", otkrila je glumica, a na pitanje da li nakon jednog braka iza sebe, razmišlja o drugom, poručuje:
"Cenim slobodu i zahvalna sam životu što mi je pružio šansu da se toliko bavim sobom. Ovo što sam sama, smatram značajnim periodom svog života. I ako jednog dana napravim zajednicu, mislim da ću u njoj biti bolja. Mislim da ću tada umeti i mnogo bolje da se prilagodim, da učinim sve ono što pre osam godina nisam bila u stanju. Kažem, ako se brak dogodi, jer to sada ne znam. Samo znam da bih veoma volela da imam decu. Bilo bi idealno da imam decu s čovekom s kojim bih živela u dva odvojena prostora. To bih svim ljudima predložila, jer mislim da to čuva brak", otkrila je Cvijeta.
Do pre nekoliko godina niko nije imao prilike da je gleda na malim ekranima, dok nije u seriji “Andrija i Anđelka” tumačila majku Anđelke Stević Žugić, a pojavila se i u serijama "Klan" i "Tajne vinove loze".
Posle smrti glumca Žarka Lauševića se obratila javnosti i poželela da se i na taj način oprosti od svog kuma i dugogodišnjeg prijatelja.
"Vrlo je teško kada ti neko tako blizak ode. Žarko i ja se znamo trideset godina, bili smo u JDP-u, a nezavisno sam upoznala i njegovu ženu Anitu. Imamo dugotrajno prijateljstvo u kojem smo lepe i loše stvari prolazili zajedno. U vreme bombardovanja, Anita i Žarko su rešili da se venčaju, pa smo Gaga Nikolić i ja bili kumovi. Žarko je bio veliki glumac, svetski, ali ono što je takođe bitno – on je bio jedan dobar, plemenit i častan čovek. Tako da je meni bila čast što poznajem takvog čoveka i što mi je on blizak prijatelj. I sve smo se s godinama više upoznavali tako da su mi on i Anita postali porodica. Odlazila sam i kod njih u Njujork, imam porodicu koja tamo živi i zamislite kako je čudna sudbina, prosto neverovatno, potrefilo se da smo i u Njujorku živeli u istoj kući, na istom spratu, vrata preko puta vrata. Ujutru smo se skupljali u pidžamama i pili kafu, bio je to život koji smo delili. To jutro kada je izašao iz zatvora došao je kod mene. Tih godina sam ga još bolje upoznala i videla koliko je on čestit i častan i kako nikada nije mogao sebi da oprosti. Plemeniti ljudi to ne mogu da prevaziđu", ispričala je glumica za Nedeljnik nakon smrti svog kuma i kolege.
Danas živi u stanu u Beogradu, uživa u izučavanju parapsihologije, predsednica je Udruženja makrobiotičara Srbije i drži časove keramike, uz to što i dalje vredno radi i igra u popularnim ostvarenjima.
