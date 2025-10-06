Slušaj vest

Poznati hrvatski režiser našao se u optužnici zagrebačkog tužilaštva zbog incidenta sa ćerkomu stanu u centru grada.

Prema optužnici, režiser je 16. decembra prošle godine uhvatio ćerku za vrat i davio je, vukao za kosu i zubima ugrizao za ručni zglob. Sledećeg dana potražila je lekarsku pomoć zbog vidljivog ugriza na podlaktici, što je okarakterisano kao laka telesna povreda. U slučaj se zatim umešala i policija, koja je 71-godišnjeg režisera uhapsila.

Tužilaštvo traži da se zbog povređivanja bliske osobe optuženi kazni sa godinu dana bezuslovnog zatvora.

Ćerka je ispričala da već duže vreme ima turbulentan odnos sa ocem i da je tog dana došao nenajavljeno, iako mu je rekla da ne dolazi.

– Rekao je da je došao zbog majke. Počeo je da viče. Ušao je u stan uprkos mom protivljenju. U hodniku me jednom rukom uhvatio za grkljan, a drugom za kosu. Odgurivala sam ga savijenom rukom pokušavajući da se izvučem iz stiska, a on me tada ugrizao za podlakticu. Sve je to trajalo nekoliko minuta. Ne znam kako sam uspela da se otrgnem, jer je on u dobroj fizičkoj kondiciji i snažne građe. Mislim da je doživeo pomračenje svesti – rekla je režiserova ćerka, koja je u jednom trenutku uspela da pobegne u kupatilo i zaključa se.

Režiser je negirao krivicu, tvrdeći da je bivšoj supruzi doneo hranu nakon što se vratila iz bolnice. Vrata mu je otvorila ćerka.

– Otvorila je i zatvorila vrata. Pustila me je korak-dva u stan i vikala da izađem. Udarila me je. Nisam je uhvatio za vrat. Možda ipak jesam. Ali nisam je grizao zubima. Reagovao sam tako jer je pokušala da me 'zakolje'. Na kraju sam otišao čim je ona ušla u kupatilo – izjavio je optuženi režiser.

Ćerka je navela da te večeri nije zvala policiju, ali da je narednog dana, kada se otac ponovo pojavio na vratima stana u kojem živi s majkom, odlučila da potraži pomoć.

Šta će na kraju odlučiti sud, znaće se nakon što optužno veće donese odluku o osnovanosti optužnice.

