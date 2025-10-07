"Bila sam skoro dve i po godine u kolicima"

- Sustigli su me silni problemi, nisam ni sad najzdravija, ali se bolje osećam kad radim. Tada ne mislim na bolest nego guram, posao mi je spasonosni lek. Lekari su me skoro otpisali, dve godine sam bila u invalidskim kolicima. Nedaće su počele mnogo ranije, ali je tada bilo najgore. Uz godine idu razne nemoći i problemi, ali guram, najbitnije su duša i glava. najpre sam odustala, a onda sam se borila iz inata pošto sam rođeni inadžija. Eto nekako se tako sve kako treba na kraju poslagalo - rekla je svojevremeno za Blic, pa je dodala: