Ljiljana Stjepanović hitno primljena u bolnicu
Ljiljana Stjepanović hitno je primljena u zemunsku bolnicu, pišu domaći mediji.
Glumica je navodno primljena u bolnicu zbog problema sa trombofilijom.
"Bila sam skoro dve i po godine u kolicima"
Ljiljana Stjepanović je nedavno ispričala da je pre nekoliko godina imala ozbiljnih zdravstvenih problema.
- Sustigli su me silni problemi, nisam ni sad najzdravija, ali se bolje osećam kad radim. Tada ne mislim na bolest nego guram, posao mi je spasonosni lek. Lekari su me skoro otpisali, dve godine sam bila u invalidskim kolicima. Nedaće su počele mnogo ranije, ali je tada bilo najgore. Uz godine idu razne nemoći i problemi, ali guram, najbitnije su duša i glava. najpre sam odustala, a onda sam se borila iz inata pošto sam rođeni inadžija. Eto nekako se tako sve kako treba na kraju poslagalo - rekla je svojevremeno za Blic, pa je dodala:
- Na kraju sve stigne na naplatu, zapravo te stigne život. Ne dam se, radim i putujem, dosta i snimam, sad prihvatam manje uloge zbog godina i zdravlja. Posao je specifičan, kad stanem na scenu, pred publiku, to je posebno osećanje, kao da sam potpuno zdrava.
(Kurir.rs/ Informer)
