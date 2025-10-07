Slušaj vest

Kroz 101 epizodu serije "Selo gori, a baba se češlja" publika je pomno pratila zgode i nezgode meštana iz sela Petlovac. Veliku pažnju javnosti privukli su i mladi glumci koji su tada debitovali na ekranu.

Jedan od likova koje je publika obožavala bila je i mala Milica, koju je tumačila Ksenija Repić, a koja je prvu rolu ostvarila upravo u seriji "Selo gori, baba se češlja", gde je glumila rame uz rame sa svojom bakom Ljiljanom Stjepanović.

- Tada sam jasno uočila da je talentovana za glumu. Bila sam ponosna jer nisam od onih glumica koje kažu: "Ne daj Bože da mi dete bude glumac!" Ja sam savršeno srećna u svom poslu, tako da ne vidim razlog zašto bih joj branila da se time bavi. Drago mi je što uživa u tome, rekla je Ljiljana.

Slavna glumica je unuki držala časove glume kada je imala 4 godine i stalno ju je vodila u pozorište. Tako su izgradile poseban odnos, te se često može čuti i da neverovatno liče.Ljiljana je presrećna što je Ksenija krenula njenim stopama.

- Ksenija je već sa godinu i po dana odgledala jednu od mojih predstava, a budući da sam je stalno dovodila na probe, ona je pravo pozorišno dete koje je raslo iza kulisa. Za nju je scena prirodan ambijent i nije neobično što ju je toliko zavolela. Bila je veoma mala kada je počela da pravi "predstave" za sve nas u kući, kada je imala četiri godine držala sam joj časove glume, a ona je sve upijala, objasnila je glumica.

Ljiljana Stjepanović i Ksenija Repić Foto: Damir Dervišagić

Inače, Ljiljana ima dvojicu sinova i četiri unuke, a Ksenija je najstarija.

- Imamo istu energiju, a lepotu je nasledila od mame i tate, rekla je ranije Ljiljana u emisiji "Exkluziv" na Prvoj televiziji i dodala:

- Njena posvećenost glumi podseća me na mene kada sam bila mlada. Njena budućnost je svetla.

Ksenija sanja da jednog dana bude uspešna u glumačkoj profesiji kao njena baka, na koju neodoljivo podseća.

- Imam razmak između zuba na baku, i dosta ličim na nju kad je bila mlada. Volela bih da postanem glumica, jer mislim da su glumci večita deca, a ja ne bih nikad želela da odrastem, ispričala je pre nekoliko godina Ksenija.

Za Kseniju nema većeg komplimenta nego kada joj kažu da je bakina kopija.

- Deli nas generacija, ali delimo ljubav prema glumi i umetnosti. Ljudi kažu da smo kopije jedna druge, a meni to zaista prija, zaključila je unuka slavne glumice.

Ksenija je studirala glumu na Fakultetu dramskih umetnosti, a među kolegama su joj i Aleksej Bjelogrlić, sin Dragana Bjelogrlića, i Đuro Brstina, naslednik legendarnog Branimira Brstine.

Do sada je već ostvarila nekoliko zapaženih uloga, glumila je u predstavi "Miris kiše na Balkanu", kao i u serijama "Močvara" i "Azbuka našeg života".

- Gluma je za mene način da nikada ne odrastem. Na sceni mogu biti sve što poželim i zadržati onu iskru dečje mašte, bila je iskrena Ksenija u jednom intervjuu.

