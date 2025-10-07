Spisateljica i kolumnistkinja Vedrana Rudan (75) izazvala je brojne reakcije svojim tekstom "Petlova kresta", u kom je progovorila o svom zdravstvenom stanju. Takođe, navela i kako joj je prijateljica Sanja, koja živi u Rimu, poslala fotografiju biljke celosije, poznate i pod imenima petlova kruna ili perjanica.

Rudan u tekstu na svom blogu Rudan.info piše kako je poželela da ode na pijacu sa suprugom kako bi pronašla i kupila tu biljku.

vedrana rudan 1.png
Foto: Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT

"Po portalima godinama čitam, sve je u glavi. Mi odlučujemo kako će nam biti. Zato sam ja sinoć čvrsto odlučila, zanemarićeš bol. Sutra, to je danas, uvalićeš svoj dlan u muževljevu šaku, ko je*e rak, i krenuti u lov na ‘kreste’. Ležanje u krevetu ne boli, ali buljenje u isti prozor danima i listanje portala ubija", započela je.

"Obična subota"

"Svanulo je danas. Mužu nisam govorila o svom planu dok smo pili kafu u krevetu. Ustao je i nestao u kupatilu, a ja sam sebi glasno govorila, sve je u tvojoj glavi, sve je u tvojoj glavi… Uostalom, popila si tabletu morfijuma Nisam pokušala da iskočim iz kreveta, ne treba preterivati, jednu nogu sam dodala drugoj, pa ih polako, polako pomerala prema ivici. Pa prebacila preko ivice. Osetila sam kako mi se nožina zabija među rebra. Vrisnula sam i vratila se na početni položaj", ispričala je.

"U sobu je ušao muž. Srećom, nije me čuo. 'Šta ćeš da ti donesem iz grada?' 'Na pijaci mi kupi deset petlovih kresti'. Čudno me pogledao. Pokazala sam mu fotku. 'Aha'. Kad je izašao iz kuće, ja sam polako grabila dah i ulazila u zonu bez boli. Gledam u ekran koji je pokrio prozor moje sobe. Vidim kako šetate pijacom, gledate u kreste, možda i ne znate da dobro podnose mraz pa kupujete neko drugo cveće. I pomalo se dosađujete. Mislite kako je danas samo još jedna obična subota u vašem životu. Šteta što ne znate, ni ja nisam znala, nema običnih subota", zaključila je.

189180.jpg
Foto: Preentscreen/Youtube

Brojni pratioci poručili su spisateljici reči podrške u komentarima.

"Vedrana, uz tebe smo i mislimo na tebe", "Takvu Vedranu volim. Zanemari i živi život", "Zelim vam brz oporavak, način nije bitan. Da nam još dugo pišete", pisali su joj poštvaoci.

Ne propustiteTenis"U SPLITU SAMO MRTAV PILIĆ MOŽE BITI VELIKI PILIĆ" Vedrana Rudan oplela po Splićanima zbog "Novakovog teniskog oca"! Pročitajte buran tekst o kom bruji region!
vedrana.jpg
Pop kultura"Udala sam se sa zujalicom na zadnjici" Vedrana Rudan čula da su Šaneri iz Čačka dali čitulju za Armanija, pa otkrila detalje iz mladosti
20240506-20-45-28vedrana-rudan-o-svojoj-novoj-knjizi--jutro--youtube--mozilla-firefox.jpg
Pop kultura"Oplodio si maloletnu kobilu, mlađa je 50 godina" Vedrana Rudan napisala šokantno pismo o razvodu: Na grob naše ljubavi staviću 4.000 €
20240506-20-45-28vedrana-rudan-o-svojoj-novoj-knjizi--jutro--youtube--mozilla-firefox.jpg
Pop kultura"Neće biti lako ni jednoj od perika Lepe Brene. Njena će frizura biti položena na oltar naše Domovine. Smrt četnikuši" Vedrana Rudan o udaru na pevače iz Srbije
bajaga-i-instruktori-mts-dvorana-21.04.2024.jpg

Video: Ekskluzivni intervju s Vedranom Rudan

EKSKLUZIVNI INTERVJU S VEDRANOM RUDAN Izvor: Kurir televizija