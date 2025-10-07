Spisateljica i kolumnistkinja Vedrana Rudan (75) izazvala je brojne reakcije svojim tekstom "Petlova kresta", u kom je progovorila o svom zdravstvenom stanju. Takođe, navela i kako joj je prijateljica Sanja, koja živi u Rimu, poslala fotografiju biljke celosije, poznate i pod imenima petlova kruna ili perjanica.

Rudan u tekstu na svom blogu Rudan.info piše kako je poželela da ode na pijacu sa suprugom kako bi pronašla i kupila tu biljku.

"Po portalima godinama čitam, sve je u glavi. Mi odlučujemo kako će nam biti. Zato sam ja sinoć čvrsto odlučila, zanemarićeš bol. Sutra, to je danas, uvalićeš svoj dlan u muževljevu šaku, ko je*e rak, i krenuti u lov na ‘kreste’. Ležanje u krevetu ne boli, ali buljenje u isti prozor danima i listanje portala ubija", započela je.

"Obična subota"

"Svanulo je danas. Mužu nisam govorila o svom planu dok smo pili kafu u krevetu. Ustao je i nestao u kupatilu, a ja sam sebi glasno govorila, sve je u tvojoj glavi, sve je u tvojoj glavi… Uostalom, popila si tabletu morfijuma… Nisam pokušala da iskočim iz kreveta, ne treba preterivati, jednu nogu sam dodala drugoj, pa ih polako, polako pomerala prema ivici. Pa prebacila preko ivice. Osetila sam kako mi se nožina zabija među rebra. Vrisnula sam i vratila se na početni položaj", ispričala je.

"U sobu je ušao muž. Srećom, nije me čuo. 'Šta ćeš da ti donesem iz grada?' 'Na pijaci mi kupi deset petlovih kresti'. Čudno me pogledao. Pokazala sam mu fotku. 'Aha'. Kad je izašao iz kuće, ja sam polako grabila dah i ulazila u zonu bez boli. Gledam u ekran koji je pokrio prozor moje sobe. Vidim kako šetate pijacom, gledate u kreste, možda i ne znate da dobro podnose mraz pa kupujete neko drugo cveće. I pomalo se dosađujete. Mislite kako je danas samo još jedna obična subota u vašem životu. Šteta što ne znate, ni ja nisam znala, nema običnih subota", zaključila je.

Brojni pratioci poručili su spisateljici reči podrške u komentarima.

"Vedrana, uz tebe smo i mislimo na tebe", "Takvu Vedranu volim. Zanemari i živi život", "Zelim vam brz oporavak, način nije bitan. Da nam još dugo pišete", pisali su joj poštvaoci.

