On je za rumunske medije rekao da se plaši računa za grejanje koji će mu stići ove zime, s obzirom na ogromne cene.

Paler nije uspeo da odvoji nikakvu uštređevinu, iako je gotovo pedeset godina nastupao na obali i postao omiljeno ime mnogih Rumuna.

- U Sinaji je veoma hladno. Kiša pada već više od nedelju dana, sa malo susnežice. Grejem se dnevno po 4 ili 5 sati, a onda uveče na kratko uključim centralno grejanje. Šta da radim, obući ću se deblje, trenerke, čarape - rekao je on.

On je istakao da se plaši cene grejanja, i tvrdi da će preko 80 odsto Rumuna patiti tokom zime.

Paler je otkrio i koliku penziju ima.

- Mnogi imaju penziju od skoro 2.000 leja, ja imam penziju od 1.670 leja mesečno (328 evra). Trebalo bi da bude oko 5.000 leja, tako da ne moram da brinem - kazao je on.

Žan Paler tokom nastupa Foto: Youtube/sarahmanmedia

Dodaje i da nakon penzionisanja mora da radi i da nastupa.

- Celo leto sam radio na obali. Penzije su premale. Još uvek zaradim malo novca tu i tamo da uštedim za zimu, kada dođu veliki računi za struju i gas. Teško je biti penzioner u Rumuniji - rekao je Paler.

Račun za struju mu je bio 2.300 leja za dva meseca, što iznosi oko 450 evra.

- Pre oko dve godine, pre velikog povećanja cena, plaćao sam 2.300 leja za struju, dva meseca. Stalno sam razmišljao, zašto toliko, jer čak ni ne držim televizor uključen, ne gledam, šta da gledam, cirkus na televiziji, sa političarima?

Ipak, ovaj komičar je, i pored teškog života, svojim sunarodnicima poželeo da se više smeju.

- Ne zaboravimo da se osmehnemo. Ako se nismo osmehnuli, tužan je dan. I, glavu gore! Ne smemo potonuti u tugu. Ne gubimo naš rumunski optimizam. Čekam vas na mojim nastupima, da se malo zabavimo - rekao je on.