Zajedno s Baletom Srpskog narodnog pozorišta, u Novom Sadu će prvi put nastupiti međunarodne zvezde Jana Salenko i Danil Simkin. Svetski slavni igrači biće gosti u predstavi "Labudovo jezero", koja je na programu 8. oktobra na sceni "Jovan Đorđević". Simkin je verovatno jedan od najčuvenijih baletskih igrača našeg vremena, umetnik kog stručnjaci najčešće upoređuju s Mihailom Barišnjikovom. On se već nekoliko dana u Beogradu sprema za ovo izvođenje.

Danil Simkin i Aja Jung Foto: Mitar Mitrović - PR

- Obradovao me je poziv Aje Jung da dođem u Srbiju. Osećam pomalo tremu i nervozu. Na ovom projektu radim već nekoliko nedelja. Za svaku različitu predstavu potrebno je da se oblikujemo na drugačiji način, tako da sam se pripremao fizički i mentalno baš za ovu - objasnio je Simkin na konferenciji za medije u Nacionalnom institutu za igru.

Foto: NYC Dance Project/Hasselblad H4D



On je dodao da je posebno uzbuđen jer ponovo igra s partnerkom Janom Salenko, koju poznaje 23 godine:

- Tokom poslednjih 18 godina mnogo puta smo nastupali zajedno i izvodili "Labudovo jezero". Ona je možda najjednostavnija partnerka koju sam imao i umetnica koja se u potpunosti predaje.



Na pitanje o omiljenim ulogama, Simkin je rekao da posebno voli da igra "Labudovo jezero", ali da mu je najdraža uloga Alberta u "Žizeli", jer je, kako je istakao, "vrlo duboka i sadržajna".

Foto: NYC Dance Project/Hasselblad H4D



Govoreći o tome kako se "Labudovo jezero" povezuje s publikom, ona je istakao da je to "bezvremena priča i klasični balet".

-S jedne strane pripada prošlosti, ali sadrži nešto univerzalno, romantičnu ideju o težnji za ljubavlju i borbi za nju - rekao je Simkin.



Na pitanje o budućnosti baleta, Simkin ističe da je "klasični balet bezvremen", ali da mora da se razvija:

- Uprkos tome što prikazuje vrednosti prošlih epoha, u njemu postoji lepota koja ostaje zauvek. Uživam i u savremenom plesu, jer on otvara nova vrata.

Baletski superstar rođen je u Novosibirsku 1987. godine. On je sin priznatih igrača Dmitrija Simkina i Olge Aleksandrove.Njegova porodica se preselila u Vizbaden 1990. godine, gde je Danil odrastao. Našu zemlju još nije stigao da upozna:

- Danas je vreme lepše, sunčano, a ručak koji smo imali bio je odličan. Uzbuđen sam što ću stati na scenu i pružiću najbolje od sebe.

Foto: NYC Dance Project/Hasselblad H4D



Novinarima je otkrio na koji način je vezan za Novi Sad.

- Moj otac je davne 1988. godine učestvovao na gala koncertu jugoslovenskog baletskog takmičenja u Novom Sadu na istoj ovoj sceni Srpskog narodnog pozorišta. I zapravo je Novi Sad bio prvi grad, a Jugoslavija i Srbija prva zemlja u koju je on izašao iz tadašnjeg Sovjetskog Saveza. On mi je rekao da je bio nervozan na prelazu. Danas, decenijama kasnije, ja plešem na istoj sceni. Uzbuđen sam - priznao je umetnik.

Na kraju je poručio da publika u Novom Sadu večeras može da očekuje "njihovo najbolje izdanje".

"Labudovo jezero" govori o princu Zigfridu, koji se zaljubljuje u Odetu, devojku koju je zli čarobnjak Rotbart pretvorio u labuda.

Sa njim ga porede Foto: MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia





Moj savršeni baletski igrač

Danil Simkin govorio je o svom umetničkom odrastanju:

- Rođen sam u Novosibirsku, u plesačkoj porodici - oboje roditelja su bili baletski igrači. Majka me je podučavala deset godina. Uvek sam govorio da bi savršen baletski igrač bio spoj harizme Rudolfa Nurejeva, tehnike Mihaila Barišnjikova i radne etike mog oca.