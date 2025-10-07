Slušaj vest

Pozorište na Terazijama 75. jubilarnu sezonu obeležilo je premijerom mjuzikla "Balkan ekspres". Muzičko pozorište u centru Beograda nastavlja u slavljeničkom duhu i u utorak, 14. oktobra, ansambl mjuzikla "Mister dolar" obeležiće 50. izvođenje. Premijera predstave bila je 10. februara 2017. godine, a posle nekoliko sezona pauze, obnovljena je u decembru prošle godine.



Nakon što se vratio predstavi posle sedam godina, reditelj Vladimir Lazić je izjavio:

Vlada Lazić Foto: ATA images



- Da li je moguće da se od vremena kad je Branislav Nušić napisao "Mister dolara" ništa bitno nije dogodilo u društvu, u kom je sve podređeno materijalnim interesima, gde ugled, poštenje i moral ne znače gotovo ništa? Prikazujući živopisnu galeriju mračnih tipova, skorojevića i lažnih buržuja koji s lakovernošću, prouzrokovanom njihovom vlastitom pohlepom i požudom, stvaraju lažnog idola, kao da smo posegli za jednom od brojnih afera kojima smo zapljusnuti u višedecenijskom stvaranju moderne države.



Jubilarno izvođenje mjuzikla "Mister dolar" prvo je u nizu velikih brojeva u novoj sezoni. Predstave koje će u narednom periodu takođe obeležiti svoja jubilarna igranja su "Žene na ivici nervnog sloma" (50), "Zona Zamfirova" (150), "Neki to vole vruće" (150) i "Cigani lete u nebo" (400).

Foto: Dalibor Tomković