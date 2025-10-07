Svet pozorišta zavijen je u crno nakon smrti Bena Luisa (46), australijskog glumca i pevača koji je stekao svetsku slavu tumačeći naslovnu ulogu u mjuziklu „Fantom iz opere" na londonskom Vest Endu.

Vest o njegovoj smrti potvrdio je njegov blizak prijatelj i TV voditelj Tod Vudbridž, koji ga je opisao kao „jednog od najboljih ljudi“.

"Danas smo izgubili Bena Luisa jednog od naših najdražih prijatelja, prerano. Australijska muzičko-pozorišna zajednica izgubila je jednog od svojih najvećih,“ napisao je Vudbridž na društvenim mrežama.

"Ben je bio zvezda pozornice, tumačio je Fantoma u Love Never Dies i u Phantom of the Opera na Vest Endu… ali pre svega bio je divan čovek duhovit, brižan i veliki mentor svima sa kojima je radio.“

Vudbridž je podelio i niz zajedničkih fotografija, podsećajući se putovanja po Škotskoj, posećivanja Benovih garderoba u Her Majesty’s Theatre u Londonu i vremena provedenog na Vimbldonu. „Naša poslednja fotografija je iz juna, kod nas kod kuće,“ dodao je emotivno.

Od Sidneja do Londona – put jedne pozorišne legende

Ben Luis se proslavio 2011. godine kao Fantom u originalnoj australijskoj produkciji mjuzikla „Love Never Dies“, nastavka legendarnog dela Endrua Lojda Vebera.

Njegova interpretacija donela mu je ogromne pohvale kritike i publike, a šest godina kasnije, 2017. i 2018., Luis je dobio poziv da ponovi ulogu Fantoma na Vest Endu, u samom srcu londonskog teatra.

Njegov nastup u istorijskom Her Majesty’s Theatre oduševio je publiku i doprineo nastavku uspešne višedecenijske tradicije ovog kultnog mjuzikla.

Potresna poruka Endrua Lojda Vebera

Nakon objave o njegovoj smrti, Endru Lojd Veber, autor oba mjuzikla, oprostio se od svog saradnika emotivnim rečima:

„Prvi put sam upoznao Bena kada je tumačio Fantoma u čudesnoj australijskoj produkciji Love Never Dies. Nakon tog velikog uspeha, došao je u London da igra Fantoma u originalnoj predstavi,“ napisao je kompozitor.

„Njegova trijumfalna izvedba bila je presudna za to što Phantom of the Opera i dalje traje u Londonu.“

Veber je zatim otkrio i ličnu povezanost sa glumčevom tragedijom:

„Moj sin Nik umro je od raka želuca i creva. Da je poživeo, imao bi isto godina kao Ben kada je tragično preminuo. Ove strašne vrste raka sve češće pogađaju mlade muškarce, koji nam bivaju okrutno oduzeti prerano.“

Borba sa bolešću

Ben Luis je u februaru prošle godine saznao da boluje od neizlečivog raka debelog creva. Porodica i prijatelji pokrenuli su GoFundMe kampanju kako bi pomogli u njegovom lečenju i zbrinjavanju porodice.

Prema objavljenim informacijama, nije imao nikakve simptome pre nego što je bolest otkrivena.

„Kada je dijagnoza postavljena, rak se već proširio na limfne čvorove i jetru,“ navodi se na stranici.

Nakon velike operacije uklanjanja primarnog tumora, Luis je započeo intenzivnu hemioterapiju, ali bolest je, nažalost, bila neizlečiva.

Ben Luis ostaje upamćen kao umetnik izuzetne harizme, snažnog glasa i tople ličnosti.

Publika i kolege pamte ga kao čoveka koji je svojim prisustvom unosio toplinu i humor gde god se pojavio.

Njegov doprinos mjuziklima Love Never Dies i Phantom of the Opera obeležio je epohu — a njegova prerana smrt ostavila je prazninu u svetu muzičkog teatra.

Kako je napisao njegov prijatelj Tod Vudbridž:

„Ben je bio zvezda na sceni — ali još veća izvan nje.“