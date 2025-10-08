Slušaj vest

Ponovo je zaživela Crna svadba — prvo kroz reprizu koja se emituje na Kurir televiziji, a zatim i najavu novog serijala koji donosi još dublji uvid u mračne rituale, stare običaje i fiktivne događaje iz Jabukovca.

Serija otvara pitanja koja mnogi izbegavaju: koliko su natprirodna verovanja i okultne prakse i dalje prisutne u Srbiji, naročito u Istočnoj? Da li su zaboravljeni obredi zaista nestali - ili su samo zašli u senku, tiho se održavajući uprkos osudama i stereotipima?

Istočna Srbija, posebno vlaška zajednica, često je meta predrasuda upravo zbog svoje povezanosti s magijskim nasleđem.

Gosti jutarnjeg programa na Kurir televiziji koji su detaljnije pričali o ovim obredima bili su Momčilo Petrović, pisac i novinar i Vesna Jović, novinar.

Ko se obraćaja vračarama?

- Ako govorimo o verovanju u magijske obrede, nije moguće izdvojiti ni geografsku sredinu, a kada se pominje Istočna Srbija i vlaška magija, to je isključivo jer su kod njih ti obredi čvrsto upleteni u folklor. Nema razlike u geografiji, niti u socijalnim razlikama društva. U centru prestonice imate oglase bacanja pasulja, čitanja karti... Takođe, moje iskustvo je da se vračarama obraćaju i visoko obrazovani, pa to nema veze ni sa materijalnim statusom. Verovanje u magiju je opšte rasprostranjeno - započeo je Petrović.

Jolović smatra da vračare koriste nepovoljne situacije pojedinaca, ali da danas verovanje njima nije učestalo:

- Istočna Srbije više ne bi trebalo da bude sinonim za crnu magiju, mislim da je to bleda slika tog kraja. To je bilo davno, kada su se ljudi pod problemima, teškim mukama, obraćali tim vračarama kako bi im skinula čini, kako su opsednuti tom vlaškom magijom. Ljudi se u problemima hvataju za slamku, pa vračare koriste priliku i takvim ljudima daju lažnu nadu. Mislim da danas toga nema. Istočnu Srbiju bi trebalo gledati kao na mesto gde su prijatni i gostoljubivi ljudi.

Granica tradicije i manipulacije

- Nije posao novinara da tumači i objašnjava, to je za psihologe, psihijatre... Moje je da kao reporter prenesem ono šta se desilo i to je odgovornost svakako ko se bavim ovim poslom, pa i da upozori da je verovanje u magiju pogrešno. Verovanje u magiju postoji svuda, u svakom delu Srbiju, na društvenim mrežama imate čitanje sudbine - rekao je Petrović.

