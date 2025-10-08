Slušaj vest

Srpski filmski i televizijski reditelj i scenarista napustio nas je danas u 93. godini.

Režirao je filmove "Zona Zamfirova", "Boj na Kosovu", "Šešir profesora Vujića", "Santa Maria della Salute", kao i brojne TV serije.

Rođen je u selu Kozice kod Stolca u Bosni i Hercegovini. Bio je sedmo dete Mare i Đorđa Šotre, a kao dete se preselio na Kosovo. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti, režiju, a profesionalnu karijeru je počeo na TV Beograd.

Njegov film "Zona Zamfirova" je oborio rekord u domaćim bioskopima i gledalo ga je 1,2 miliona ljudi. Neke od serija po kojima ćemo ga pamtiti su "Ranjeni orao", "Greh njene majke", "Nepobedivo srce" i "Samac u braku".

Šotra, koji je bio navijač Crvene zvezde, bio je u braku sa bivšom mis Nikicom Marinović, s kojom je dobio sina Marka.

VIDEO: Zdravko Šotra