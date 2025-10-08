U poslednjem intervjuu za Kurir, Šotra je ispričao da ima mnogo priča koje nije snimio, kao i da bi mogao "danima da ih nabraja", a otkrio je i koje mu je najviše žao što nije snimio.

- Sad sam dao tu priču Lordanu Zafranoviću, a govori o tome kako je nestalo Kosovo. To je priča o jednom čoveka koji je poverovao u komunizam i druga Tita. On je radio s Fadiljem Hodžom i video je kako nestaje Kosovo i kako to Fadilj radi. On je napisao pismo Titu, a Broz ga odmah vrati Fadilju. Hodža je njega odmah poslao na Goli otok. To je takva priča, a istinita, o jednom velikom čoveku. I nisam uspeo da ga snimim. I sad sam je dao u amanet Lordanu Zafranoviću, pa neka on proba, rekao je Šotra.