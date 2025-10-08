Slušaj vest

Zdravko Šotra je umro u 93. godini, a mnogi glumci koji su sarađivali sa njim su na promociji knjige "Mojih 500 glumaca", koju je napisao reditelj, govorili o njemu.

Rad s njim je prijatan, kao u jednoj velikoj, razbarušenoj porodici, ocenila je Svetlana Bojković, dodavši:

– Bog mu je podario talenat, marljivost, kreativnost i sve je utkao u svoja dela. Još uvek radi i verujem da će još raditi, jer ne može drugačije. Pošto je tako kreativan, vredan, lep, plav i drag, neka nam još dugo živi, na našu radost. I sad slušajte bombu: "On je naše kulturno dobro". Izdržite Šotra, izdržite! Na Svetlanine reči nadovezao se njen mlađi kolega Vojin Ćetković rekavši da kad glumac počne da radi sa Šotrom stupa u neki vid bračne zajednice, kao da se „kunete na vernost njemu, a i on vama“.

– Ko je prvi put igrao kod Šotre, igraće ceo vek. Bogu hvala, na njegovom hercegovačkom zdravlju i monolitnom stasu, tako da su se mnogi od nas baš naigrali kod njega. Rad s njim je takav da se može sažeti u jednoj rečenici – od mržnje do potpune ljubavi, od šapata do rike. Na snimanjima smo imali uvek žučnih, glasnih rasprava, nekada uvreda, ali i prijateljstva i nežnosti. Znam samo da nikada nije dosadno – naglasio je Ćetković, prisetivši se jednog snimanja s Ilićem i Đuričkom na kom su sebe proglasili specijalnom glumačkom formacijom za brzo delovanje:

– Mi smo Šotrine foke! Ali, izuzimajući ovu anegdotu, koja je svima izmamila smeh, priznao je da kad god mu je u poslu bilo teško, setio bi se Šotre:

– Učio me je da sagledam celinu, ono što gledalac vidi, da ne zapinjem u svakoj sceni, šta je emotivni kontinuitet lika, kako da raspodelim svoju snagu. Bio mi je i otac, i brat, i drug, i neprijatelj. Pitali su me da li sam omiljeni glumac Šotre, i nisam imao odgovor, ali jesam da je on moj omiljeni reditelj!

ASloboda Mićalovićpodelila je s prisutnima koliko je srećna i radosna što ju je Šotra prvi video i otvorio sva moguća vrata. Mnogo su radili, puno se i družili, zbog čega je ispričala jednu anegdotu:

– Kad sam se porodila, a deca imala između šest i deset meseci, Šotra me je nazvao i rekao da snima „Nepobedivo srce“. Rekla sam mu da sam na porodiljskom, a on meni: „Ali, srećo, neću ja još dugo, ovo je meni poslednje, nećeš me valjda odbiti“. I, šta ću, spakujem kofere i ostavim decu. U jednom trenutku smo imali snimajuće dane i u Parizu. I imala sam najboljeg vodiča na svetu, hodali smo šest sati po Parizu, bez pauze. Mene je bilo stid da kažem da ne mogu više. Kasnije sam se našla s koleginicom Tamarom Krcunović da mi pokaže Pariz iz drugog ugla. Vraćam se u hotel, zatičem hitnu pomoć, a Šotra je ljut što se ne odmaram, jer sutra snimam. I producenti mi kažu da se hitno izvinem Šotri što sam otišla da se prošetam od 19 do 22 sata. Odem kod njega i on mi kaže: „Ti si majka, moraš da se odmoriš“ – ispričala je Mićalović, a onda pročitala tekst iz knjige u kom je Šotra pisao o jednom od najvećih glumaca u nas – Milivoju Živanoviću.

Glumac mlađe generacije Ljuba Bulajić prisetio se neverovatne treme koju je imao kad ga je s 20 godina na kafu na Cvetnom trgu pozvao Šotra, i kako mu ni na kraj pameti nije bilo da će mu ponuditi jednu od uloga u seriji „Nepobedivo srce“.

– Samo me je pitao: „Da li su ti dali tekst?“ Usledio je niz prelepih projekata, koje smo radili zajedno. Zbog uloge u seriji „Šešir profesora Koste Vujića“ vratio me je s crnogorske granice da uzmem tekst. Kasnije je došla „Santa Maria Della Salute“ i potom kruna naše saradnje „Aleksandar od Jugoslavije“ (produkcija United Media, prim.aut.), gde mi je, posle silnih tummbanja, samo sedam dana pre početka snimanja, javio da igram kralja Aleksandra. Šotra je zato za mene filmski otac, on je godinu dana mlađi od mog oca, i verovali ili ne ima neko stariji i od Šotre, pa sam ga oduvek emotivno doživljavao – iskren je bio Bulajić.

