Slušaj vest

Zdravko Šotrarežirao je film "Zona Zamfirova"u kojem je Sloboda Mićalović igrala Vasku, a ta uloga ju je proslavila.

Međutim, razlog zbog koga na kraju nije bilo tako jesu pokojni Dragan Nikolić i Vojin Ćetković, Slobodin sadašnji suprug.

- Ja duboko verujem u Šotrin izbor, iako sam u tom trenutku bila na drugoj godini Akademije i želela glavnu ulogu, kao i da mi se nešto dogodi i promeni, tada nije bilo moje vreme. Vaska kada se pogleda, to je jedna epizodna uloga, nije čak ni velika, ali je ostavila trag, bila je efektna. Imala sam tu sreću da me ubode nešto što je moje. Mislim da Zdravko Šotra uopšte nije pogrešio - rekla je glumica u jednoj emisiji, te je ispričala i anegdotu sa snimanja filma, koja se tiče odabira glavne uloge.

Vojin i Sloboda Foto: Printscreen

- Tu je jedna divna anegdota, kada je Šotra pitao, Katarina ili Sloboda, koja od njih dve da igra Zonu, Gaga Nikolić i Vojin, su tada presekli da to bude Katarina - rekla je kroz osmeh Sloboda gostujući u emisiji "Kec na jedanaest" na K1.

Sloboda je jedna od retkih glumica koja može da se pohvali, da je 70 odsto gledališta bilo pred malim ekranima zbog poslednje epizode serije "Ranjeni orao", gde je ona tumačila glavnu ulogu.

Zdravko Šotra Foto: ATA images

- To do dana današnjeg se nije srušilo. Sve osim Šotre je to iznenadilo – kaže Sloboda i dodaje da je on jedan od naših najboljih reditelja:

- Ne postoji nijedna serija ili film da nije bila gledana. Pomenuli smo „Ranjenog orla“ i „Zonu Zamfirovu“, a gde su „Idemo dalje“, „Braća po materi“, televizijski format „Obraz uz obraz“, za koji mi je jako žao, da se nije rodio reditelj koji će tako nešto da ponovi. To je remek delo - dodala je glumica.

(Kurir.rs)

VIDEO: Šotra o filmu Zona Zamfirova:

ZDRAVKO ŠOTRA O FILMU ZONA ZAMFIROVA Izvor: MONDO/Uroš Arsić