Akademik Dušan Kovačević konferenciju povodom najave nove predstave "Una" u Zvezdara teatru otvorio je sećanjem na Zdravka Šotru, koji je preminuo noćas u 93. godini.

- Zdravko je bio naš dragi prijatelj i čest gost u našoj kući. Otišao je izuzetno značajan čovek za kulturu naše zemlje - rekao je pisac, scenarista i filmski reditelj.

Foto: Martin Čandir

Zdravko Šotra potpisao je više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja velike gledanosti kako na televiziji, tako i u bioskopima.

Predratni građanski i poratni revolucionarni svet, malovarošani i širokogrudi vizionari, istorijsko i individualno, zabavno i kulturno – elementi su koji čine zavodljivi svet telvizijskih serija Zdravka Šotre.

Njegove predratne dame, bahati narodni tribuni, majstori za kvarove, ali i za dušu decenijama žive po ljudskoj meri uprkos istorijskim rebusima podsećajući da je život igra, ali i više od igre. Zato i danas televizijskog gledaoca plene priče i junaci iz Šotrine majstorske radionice koja vredno radi od prvih dana televizije.

Zdravko Šotra rođen je 14. februara 1933. u Stocu. Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Na Televiziji Beograd bio je zaposlen od njenog osnivanja, 1958. do 2001. godine.

Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.

