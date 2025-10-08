Slušaj vest

U Galeriji `73 će u četvrtak 9. oktobra sa početkom u 19 sati, u Galeriji `73 (Požeška 83 a), biti svečano otvorena izložba "72 KADRA“ – povodom jubileja Pulskog filmskog festivala u keramici.

U sklopu obeležavanja jubileja jednog od najznačajnijih filmskih festivala, 72. Pulskog filmskog festivala, nastala je izložba koja povezuje dva sveta – film i keramiku, pokretne slike i trajnu formu.

Izložba "72 KADRA – istorija Pulskog filmskog festivala u keramici" donosi autorski mozaik inspirisan filmskom umetnošću, festivalom i sećanjima. Čak 64 autora različitih generacija okupilo se kako bi kroz 72 keramička rada – skulpture i keramoslike – reinterpretirali i oživeli najznačajnije filmove prikazane u pulskoj Areni od 1954. do 2024. godine. Svaki rad nadahnut je jednim filmskim ostvarenjem, stvarajući vizuelno putovanje kroz sedam decenija filmske i kulturne istorije.

Foto: Promo

"Prvi rad u nizu vraća nas u 1954., u atmosferu debitantske "Vesne", prvog laureata Pulskog festivala. Poslednji "kadar" zatvara izložbu s filmovima iz 2024. godine, zaokružujući vremenski luk koji jednako govori o filmu, ali i o vremenu koje smo prošli. Autori su kroz formu, boju, teksturu i volumen prenieli atmosferu, emociju, poetiku i energiju pojedinog filma – svaki rad je lični odgovor na ono što film budi u gledocu, sada oblikovan u glini", rekao je Igor Fabris, predsednik Udruženja Art studio Pula.

"72 KADRA" izložba je o filmu, sećanju i emociji. Susret je to svetla filmskog projektora i plamena keramičke peći, tišina gline koja u sebi nosi zvukove filmske muzike, dijaloge i šapat gledalaca i istoriju koja se više ne gleda, nego dodiruje. Projekt ujedno simbolizuje i dijalog medija – pokretne slike i statične forme, efemernog i trajnog, stvarajući most između prošlosti i sadašnjosti, između kolektivne memorije i lične interpretacije. Ova izložba otvara prostor ne samo za vizuelni doživljaj, nego i za refleksiju o ulozi umetnosti u očuvanju kulturne baštine.

Foto: Promo