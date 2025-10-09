Reditelj Zdravko Šotra u filmu "Lajanje na zvezde" (1998) nije izbacio scenu u kojoj se u učionici vidi slika Svetog Save, a to je 1963. godine, kada je smeštena radnja kultnog ostvarenja, u Jugoslaviji bilo strogo kažnjivo.

Film "Lajanje na zvezde", dirljiva i duhovita priča o srednjoškolskim danima, osvojiо је srca publike čim se pojavio i danas se s pravom smatra jednom od najlepših i najomiljenijih domaćih komedija.

Kroz prizmu života u jednoj gimnaziji početkom šezdesetih godina, smeštenoj u izmišljenom mestu Moravski Karlovci, film donosi toplu i nostalgičnu sliku tog vremena. Radnja se vešto prepliće između svakodnevnih školskih zgoda, mladalačkih nestašluka i prvih ljubavi, pružajući publici trenutke iskrene radosti i smeha.

Ipak, kultno ostvarenje nije prošlo i bez određenih grešaka. Najčešće se spominje "propust" sa Tihomirom Stanićem, koji je sa 35 igrao našeg nobelovca Ivu Andrića, iako je čuveni pisac nagradu dobio sa 69, ali to nije jedina greška.

Sveti Sava na zidu?

Zapravo je mnogima promakao jedan, prilično urnebesan detalj. Svi se dobro sećate lekcije "da se ne sme mokriti sa nadvožnjaka ako je ispod njega trafo-stanica".

Dok ste pomno pratili objašnjenja, sigurni smo da vam je promaklo da je na zidu slika Svetog Save.

I sad, neki će se sigurno pitati zašto je to greška. S obzirom na to da se radnja filma odvija 1963. godine u vreme SFRJ i Tita, tada se slika Svetog Save nikako nije mogla videti na nekom zidu, te je, zapravo, u kadru završila slučajno.

Poznato je da u komunističkoj SFRJ "nije bilo poželjno" da se proslavljaju slave, da se ide u crkvu i slično, a kružile su i priče da ste, ako vas uhvate, na crnoj listi, te da ste čak mogli i u zatvor da idete.

Biografija Zdravka Šotre

Rođen je 13. februara 1933. u selu Kozice, a neke biografije navode i 14. februar kao datum rođenja, u Stocu. Diplomirao je režiju na beogradskoj Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, u klasi profesora Vjekoslava Afrića, 1954. godine.

Zaposlio se na Televiziji Beograd gotovo od samog osnivanja, i tamo je ostao do 2001. godine. Tokom sedamdesetih režirao je čuvenu emisiju „Obraz uz obraz“, u kojoj su igrali Milena Dravić i Dragan Nikolić, a koja je bila izuzetno popularna u tadašnjoj Jugoslaviji.

Godine 2019. dobio je priznanje „Zlatna antena“ za doprinos televizijskoj produkciji.

U 2024. godini objavio je knjigu „Mojih 500 glumaca“, u kojoj je sabrao svoje uspomene i iskustva iz dugogodišnje karijere.

Likovi koje je stvarao — od duhovitih narodnih tipova, preko tragičnih junakinja, do skromnih majstora iz komšiluka — oblikovali su domaću televizijsku scenu i ostali deo kolektivne svesti. Njegove priče i danas imaju snažan odjek, podsećajući da je život složen, ali i lep — igra, i nešto više od igre.

