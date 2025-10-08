Slušaj vest

Svečano otvaranje nove sezone Beogradske filharmonije biće uz dva posebna debija, istaknutog francuskog dirigenta Aleksandra Bloha i „novog violončelističkog genija“ Pabla Ferandeza, u petak 10. oktobra na Kolarcu (20č). Program otvara Koncert za orkestar Lutoslavskog i kruniše koloritna „Žar ptica“ Stravinskog, dok će solista izvesti čuveni Sen-Sansov Koncert za violončelo.

Uz umetnike svetskog kalibra, filharmonijska sezona 25/26 pod nazivom „Crescendo“ već na samom početku obećava gromoglasan start.

Pablo Kazalso Foto: KRISTIAN_SCHULLER

Superstar na violončelu Pablo Ferandez ima armiju obožavatelja širom sveta, a kritika ga opisuje kao pripadnika svetskih violončelista današnjice koji ima „magnetizam pop-idola, vrhunsku tehniku i uzbudljivu muzikalnost“.

Harizmatični solista koga porede sa legendarnim Pablom Kazalsom i Jo-Jo Maom, dobitnik je nagrade čuvenog takmičenja Čajkovski i ekskluzivni je umetnik izdavačke kuće SONI Klasikal. Pablo Ferandez redovno nastupa sa vrhunskim svetskim orkestrima, gost je najelitnijih muzičkih festivala i redovno nastupa sa zvezdama poput Ane Sofi Muter i Marte Argerič.

Njegov prvi nastup sa Beogradskom filharmonijom biće pravi praznik za ljubitelje violončela najpre po izboru progama jer izvodi Prvi koncert Sen–Sansa, biser koncertantne literature i najomiljeniji na repertoaru virtuoznih violončelista. Takođe, posebnu atrakciju predstavlja više od tri veka star instrument na kome Ferandez svira, a u pitanju je Stradivarijevo Arhinto violončelo iz 1689. godine.

Prvi koncert u filharmonijskoj sezoni biće u rukama dirigenta čije se ime vezuje uz najeminentnije orkestre i muzičke kuće sveta. Još na početku karijere se Aleksandar Bloh izdvojio posebnom muzikalnošću, entuzijazmom i energijom. Danas važi za muzičkog inovatora, dinamične i podjednako uspešne karijere na simfonijskoj i operskoj sceni. Delo kojim otvara nastup sa Beogradskom filharmonijom je Koncert za orkestar Lutoslavskog zasnovan na melodijama poljske narodne muzike, a finale nastupa će biti uz uzbudljivu koloritnu svitu iz baleta „Žar-ptica“ Stravinskog, baziranoj na ruskoj narodnoj bajci o čarobnoj ptici ispričanoj kroz živopisne muzičke slike.

Još mali broj ulaznica može se pronaći na blagajni Filharmonije, kao i onlajn.

(Kurir.rs)

