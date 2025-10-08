Slušaj vest

Cenjeni reditelj i scenarista Zdravko Šotraumro je noćas u 93. godini. U decenijama dugoj karijeri potpisao je sedam režija u pozorištu, 67 televizijskih drama, 26 igranih serija sa 234 epizoda, 17 igranih filmova, 12 dokumentarnih filmova, 22 emisije poezije i muzike, 29 snimaka i prenosa pozorišnih predstava.

Poslednji intervju koji je dao desio se tokom promocije njegove monografije "Mojih 500 glumaca". Tom prilikom Zdravko Šotra je preneo svoje utiske o knjizi, ali o svojim planovima i mladim glumcima.

zdravko-sotra01-beta-milan-ilic.jpg
Zdravko Šotra Foto: Beta/Milan Ilić

Na pitanje da li postoji glumac mlađe generacije, sa kojim još nije sarađivao, a želeo je to, Šotra je odgovroio: 

- Gde ću više da radim, a i slabo pratim rad mladih glumaca. Polako zatvaram posao i čekamo kraj. Nema više šta da se uradi. Ja sam do pre dve-tri godine radio seriju „Aleksandar od Jugoslavije“, ali sada sam već u 92. godini i nepristojno je više raditi. Ali ima slučajeva kao što je Klint Istvud, koji i dalje radi u 93. godini.

11.jpg
Foto: ATAIMAGES

Na pitanje o da li će uraditi dopunu knjige "Mojih 500 glumaca", roditelj je otkrio svoj drugi plan: 

- Ne znam, videćemo (smeh). Radim neki scenario, ali da neko drugi snimi projekat. Na osnovu jednog romana radim scenario o poznatoj slikarki Mileni Pavlović Barili, koja ima zanimljivu životnu priču. Imala je komplikovanu karijeru vezanu za Pariz, Njujork kao i mnoge svetske scene.

(Kurir.rs/Blic)

