Zdravko Šotra bio je u braku sa nekadašnjom mis Jugoslavije Nikicom Marinović. Iz ove ljubavi rodio se sin Marko, ali su se razveli 1980. godine. Nakon propalog braka, Zdravko je upoznao novinarku i profesorku na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Nedu Todorović.

Neda je govorila o tome kako oni provode penzionerske dane. Kako je navodila, bili su sve samo ne penzionerski

Oboje su, kako je reditelj ranije govorio, nagonski opredeljeni za rad jer ipak je to kreativni rad koji čoveka ispunjava. Zato i ne osećaju nekakve posebne blagodeti "sporijeg tempa" kakav se očekuje u penziji.

- Imam neke sasvim nove obaveze - otkrila je ranije Neda.

Zdravko Šotra, Neda Todorović, Vojin Ćetković i Sloboda Mićalović Foto: Dragana Udovičić

- Dva unuka, od osam i dve i po godine. Mislim da je vreme koje provodim sa njima ono što me osvežava i podstiče da se bavim i njihovim obrazovanjem i vaspitanjem. Taj temelj će im, nadam se, pomoći da izrastu u dobre ljude, obrazovane ličnosti i svesne građane.

Otkako je poneo status penzionera, Zdravko je snimio sedam igranih, tri dokumentarna filma, osam serija... Napisao je i jednu autobiografsku knjigu, a u štampi je knjiga o njegovom ukupnom radu sa glumcima - njih čak pet stotina! Pre pandemije njih dvoje su dosta putovali, pre svega u vansezoni, jer ne vole gužvu, i manje u gradove, više na mora i na planine.

- Kao da smo se vratili prirodi. Na sva putovanja nosimo laptope, što znači da i tamo, u hotelima, radimo kao kad smo kod kuće - govorili su njih dvoje.

Biografija Zdravka Šotre

Zdravko Šotra koji je potpisao preko 120 televizijskih i filmskih ostvarenja velike gledanosti kako na televiziji, tako i u bioskopima.

Zdravko Šotrarođen je 14. februara 1933. u Stocu.

Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Na Televiziji Beograd bio je zaposlen od njenog osnivanja, 1958. do 2001. godine.

Dobitnik je nagrade Zlatna antena za doprinos TV produkciji 2019. godine.

Zdravko Šotra Foto: ATAImages/ Antonio Ahel

O radu sa glumcima

Jednom prilikom on je govorio o saradnji sa glumcima.

- Neki me je đavo gurao među te ljude koji se zovu glumci, želeći da provedem ceo svoj život sa njima. Hvala tom đavolu koji me je gurao (smeh). Ja sam svoj život proveo ne samo sa darovitim glumcima, već sa ljudima dobrog duha, duhovitosti i osobenih ličnosti. To da sam puno radio to je jedna budalaština koju sam sebi dozvolio i koju sada ne bih savetovao nijednom reditelju. Kada sam 1955. godine otišao da budem asistent Ranku Marinkoviću u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, tu sam počeo da se srećem sa velikanima kao što su bili Stevo Žigon, Karlo Bulić, Viktor Starčić... Onda sam otišao u Niš i upoznao niške glumce. Zatim sam u Banjaluci režirao, a kasnije i u Varaždinu. Od 1958. sam započeo veliku TV karijeru. Reditelji su me gurali iz projekta u projekat i nisam znao da kažem neću i tako mi se desilo da napunim ovu knjigu - rekao je Šotra tokom predstavljanja monografije.

