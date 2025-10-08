Slušaj vest

Opera i teatar Madlenianum sa ponosom najavljuje povratak opere za decu, prepoznajući njen značaj u razvoju umetničke svesti, mašte i kreativnosti kod najmlađih. Prvi naslov u ovom obnovljenom programu je čuvena opera „Mačak u čizmama“ ruskog kompozitora Cezara Antonoviča Kjuija (1835–1918), nastala u saradnji sa Udruženjem umetnika „Visoko C“.

Foto: Promo/Zoran Škrbić

Nakon uspešne premijere u martu, predstava će ponovo biti izvedena 19. oktobra u 11 časova na Velikoj sceni Madlenianuma.

Direktor Opere Madlenianuma Nikola Mijailović ističe da je reč o važnom iskoraku u muzičkom obrazovanju dece:

„Opera kroz igru i muziku podstiče radoznalost, maštu i ljubav prema umetnosti. Madlenianum ima odgovornost da gradi buduću publiku, a opera za decu je idealan način da najmlađima približimo ovu umetničku formu.“

Foto: Promo/Zoran Škrbić

„Mačak u čizmama“ donosi poznatu bajku o snalažljivom mačku koji svog gospodara, siromašnog mladića, pretvara u bogatog markiza. Kroz maštovitu muzičku interpretaciju i duhovitu scensku postavku, predstava vodi decu u čarobni svet bajki i uči ih o vrednostima kao što su dosetljivost, hrabrost i istrajnost.

Predstava traje 40 minuta i namenjena je publici uzrasta od 2 do 14 godina.

Ulaznice su dostupne na blagajni Madlenianuma i putem sajta