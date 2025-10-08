Slušaj vest

Sloboda Mićalović se oglasila na Instagramu povodom smrti reditelja i scenariste Zdravka Šotre.

Glumica, koja je sarađivala sa Šotrom na mnogim projektima, osim poslovne, s rediteljem je imala i prijateljsku vezu.

U emotivnoj objavi se oprostila od Zdravka Šotre, koji je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji, ali i u karijeri glumice.

"Dragi Šole, hvala je malo za ono šta si ti za mene uradio i koliko smo se voleli i poštovali. Ali ipak, hvala na svakom filmu, seriji, dokumentarcu, intervjuu, knjigama, emisijama na ganganju u Trebinju, na šest sati hodanja bez pauze po Parizu kako bi mi pokazao što vise stvari, na divnim pričama, na ulogama, na poverenju koje si mi ukazao, na velikom i pravom prijateljstvu.

img20240223wa0393.jpg
Sloboda Mićalović Foto: Stefan Stojanović MONDO

Putuj, dečače, pozdravi nam sve drugare, ja te volim i dok sam ovde, pričaću o tebi da nikada ne osetim da si otišao... Ljudi poput tebe ne odlaze nikada. Idemo dalje... Volim te", napisala je glumica uz zajedničku fotografijom s preminulim rediteljem.

Vojin Ćetković ostao bez reči

Glumac i suprug Slobode MIćalović, Vojin Ćetković, ostao je bez teksta kad je čuo tužnu vest o smrti Zdravka Šotre.

- Molim? Nisam znao da je preminuo. Zatekli ste me sada, potresao sam se, izvinite, ne mogu ni jednu reč reći, izvinite - rekao je Vojin šokirano, prenosi Blic.

1176587-zonen-ff.jpg
Foto: Foto: JutjubPrintscreen

Vojin Ćetković je inače, jednom prilikom otkrio da mu je režiser napisao ulogu da bi otplatio kredit.

- Šotra je želeo da mi da veću ulogu u filmu "Ivkova slava", ali producent nije dozvolio i onda se on potrudio da mi i ovu malu ulogu razvuče na 10 dana snimanja da bih više zaradio. Rekao mi je: "Moram da ti dam ulogu jer imaš kredit u švajcarcima - ispričao je glumac jednom prilikom o Šotri.

Biografija Zdravka Šotre

Zdravko Šotra koji je potpisao preko 120 televizijskih i filmskih ostvarenja velike gledanosti kako na televiziji, tako i u bioskopima.

Zdravko Šotra rođen je 14. februara 1933. u Stocu.

U galeriji pogledajte fotografije Zdravka Šotre:

Zdravko Šotra preminuo u 93. godini Foto: ATA images

Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Na Televiziji Beograd bio je zaposlen od njenog osnivanja, 1958. do 2001. godine.

Ne propustiteKultura"Polako zatvaram posao i čekamo kraj" Poslednji intervju Zdravka Šotre: Jedne stvari je bio svestan
20.jpg
Kultura"Dođu Romi, mi uspavamo konje i kažemo im da legnu..." Legendarne anegdote iz kultnih srpskih filmova i serija koje je režirao Zdravko Šotra
boj-na-kosovu2.jpg
Kultura"Otišao je izuzetno značajan čovek za kulturu naše zemlje" Akademik Dušan Kovačević pogođen smrću Zdravka Šotre
zdravko.jpg
Kultura"Ali, srećo, neću ja još dugo, ovo je meni poslednje" Ovako su glumci govorili o saradnji sa Šotrom: "Bio mi je otac, brat i neprijatelj"
16.jpg

Video: Preminuo Zdravko Šotra

Preminuo Zdravko Šotra Izvor: Kurir