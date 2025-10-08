Slušaj vest

Glumica, koja je sarađivala sa Šotrom na mnogim projektima, osim poslovne, s rediteljem je imala i prijateljsku vezu.

U emotivnoj objavi se oprostila od Zdravka Šotre, koji je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji, ali i u karijeri glumice.

"Dragi Šole, hvala je malo za ono šta si ti za mene uradio i koliko smo se voleli i poštovali. Ali ipak, hvala na svakom filmu, seriji, dokumentarcu, intervjuu, knjigama, emisijama na ganganju u Trebinju, na šest sati hodanja bez pauze po Parizu kako bi mi pokazao što vise stvari, na divnim pričama, na ulogama, na poverenju koje si mi ukazao, na velikom i pravom prijateljstvu.

Sloboda Mićalović Foto: Stefan Stojanović MONDO

Putuj, dečače, pozdravi nam sve drugare, ja te volim i dok sam ovde, pričaću o tebi da nikada ne osetim da si otišao... Ljudi poput tebe ne odlaze nikada. Idemo dalje... Volim te", napisala je glumica uz zajedničku fotografijom s preminulim rediteljem.

Vojin Ćetković ostao bez reči

Glumac i suprug Slobode MIćalović, Vojin Ćetković, ostao je bez teksta kad je čuo tužnu vest o smrti Zdravka Šotre.

- Molim? Nisam znao da je preminuo. Zatekli ste me sada, potresao sam se, izvinite, ne mogu ni jednu reč reći, izvinite - rekao je Vojin šokirano, prenosi Blic.

Foto: Foto: JutjubPrintscreen

Vojin Ćetković je inače, jednom prilikom otkrio da mu je režiser napisao ulogu da bi otplatio kredit.

- Šotra je želeo da mi da veću ulogu u filmu "Ivkova slava", ali producent nije dozvolio i onda se on potrudio da mi i ovu malu ulogu razvuče na 10 dana snimanja da bih više zaradio. Rekao mi je: "Moram da ti dam ulogu jer imaš kredit u švajcarcima - ispričao je glumac jednom prilikom o Šotri.

Biografija Zdravka Šotre

Zdravko Šotra koji je potpisao preko 120 televizijskih i filmskih ostvarenja velike gledanosti kako na televiziji, tako i u bioskopima.

Zdravko Šotra rođen je 14. februara 1933. u Stocu.

Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Na Televiziji Beograd bio je zaposlen od njenog osnivanja, 1958. do 2001. godine.

