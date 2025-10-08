Gostovanje naših istaknutih umetnika, tenora Stevana Karanca i baritona Nebojše Babića, u Operi u Ljubljani predstavlja značajan umetnički uspeh i ponos Srpskog narodnog pozorišta. Njihovo učešće na međunarodnoj sceni potvrđuje visok umetnički nivo i ugled koji ansambl naše Opere uživa u regionu. Svaki njihov nastup van granica zemlje istovremeno je i potvrda kvaliteta i posvećenosti kojima se SNP s pravom ponosi, izjavila je direktorka opera Dragana Radaković.

Umetnici Srpskog narodnog pozorišta i ranije su gostovali u ovom teatru, koji neguje kvalitet pozivajući goste iz regiona, ali i sa drugih evropskih scena. Bezmalo svako izvođenje podrazumeva i gostovanje renomiranog operskog umetnika. Nebojša Babić već tri godine redovno gostuje u produkcijama lјublјanske opere, izvodivši opere u kojima je poznat i publici u Srbiji. Tumačio je uloge: Mefisto („Faust“, Š. Guno), Mustafa („Italijanka u Alžiru“, Đ. Rosini), Kolin („Boemi“, Đ. Pučini), Falstaf („Falstaf“, Đ. Verdi), u prvoj premijeri u sezoni 2025/2026 debituje u ulozi Lord Sidnej u operi „Put u Rems“, Đ. Rosinija, a krajem sezone će u lјublјanskoj operi debitovati i u ulozi Kurvenala u novoj produkciji opere „Tristan i Izolda“, R. Vagnera.

Stevan Karanac Foto: Mladen Mihajlović

Stevan Karanac večeras ostvaruje dvostruki debi – prvi put nastupa u lјublјanskoj operi i prvi put tumači ulogu Grofa Libenskofa u operi „Put u Rems“, Đ. Rosinija. Često nastupa van granica Srbije i svake sezone ostvaruje debi u novim ulogama i u novim teatrima. Ostvario je nastupe u preko trideset istaknutih tenorskih rola, tumačeći ih na preko 40 scena, od Jordana, Turske, Španije, do susednih – BiH, Hrvatska, Mađarska, Bugarska, Crna Gora…

Njihovi naredni nastupi su i 10., 14. i 17.oktobra.Gostovanje domaćih umetnika u produkciji nove operske premijere u Ljublјani

