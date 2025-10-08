Ljiljana Stjepanovićje juče je za medije rekla da se dobro oseća i da čeka ispitivanja. Tada je otkrila i da ima probleme sa trombofilijom, a sada je njen sin Igor otkrio detalje o zdravlju glumice.

- Moja majka se pre mesec dana javila lekarima zbog bolova u nozi. Rekli su joj da joj je pukao mišić i da treba da miruje mesec dana kako bi joj to prošlo. Nisu je poslali ni na kakvo snimanje. Međutim, bolovi su se pogoršavali i pre nekoliko dana smo je odveli u Zemunsku bolnicu gde su joj snimili nogu i ustanovili da ima tromb - otkrio je njen sin Igor i dodao:

- Rekli su da je taj tromb mogao da je ubije ili da bi u najboljem slučaju mogla da ostane bez noge da se nije javila na vreme. Srećom, stvari sada idu na bolje i ona se dobro oseća - kaže Ljiljin sin za Informer.

Ljiljana Stjepanvić pre nekoliko godina imala je ozbiljnih zdravstvenih problema Foto: Zorana Jevtić

Ljiljana: "Bila sam skoro dve i po godine u kolicima"

Ljiljana je nedavno ispričala da je pre nekoliko godina imala ozbiljnih zdravstvenih problema.

- Sustigli su me silni problemi, nisam ni sad najzdravija, ali se bolje osećam kad radi. Tada na mislim na bolest nego guram, posao mi je spasonosni lek. Lekari su me skoro otpisali, dve godine sam bila u invalidskim kolicima. Nedaće su počele mnogo ranije, ali je tada bilo najgore. Uz godine idu razne nemoći i problemi, ali guram, najbitnije su duša i glava. najpre sam odustala, a onda sam se borila iz inata pošto sam rođeni inadžija. Eto nekako se tako sve kako treba na kraju poslagalo - rekla jeza Blic, pa je dodala:

- Na kraju sve stigne na naplatu, zapravo te stigne život. Ne dam se, radim i putujem, dosta i snimam, sad prihvatam manje uloge zbog godina i zdravlja. Posao je specifičan, kad stanem na scenu, pred publiku, to je posebno osećanje, kao da sam potpuno zdrava.

(Kurir.rs/Blic)

