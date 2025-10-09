Proslavljeni reditelj i scenarista Zdravko Šotra preminuo je u 93. godini. Njegovo ime ostaće zauvek utisnuto u istoriju srpske kulture i kinematografije, mnogi ne znaju kako su izgledali njegovi počeci.

O tome je sam Šotra govorio pre dve godine u Pozorištu na Terazijama, na obeležavanju veka od rođenja Radivoja Lole Đukića.

U galeriji pogledajte fotografije Zdravka Šotre:

1/8 Vidi galeriju Zdravko Šotra preminuo u 93. godini Foto: ATA images

Počeci Zdravka Šotre

On je tada otkrio da je nakon završene akademije i dolaska iz vojske bio asistent čuvenom reditelju, jer ga je, kako je istakao, interesovao svet televizije, a s prisutnima je podelio i anegdote sa snimanja igranog programa, koji se emitovao uživo.

- Lola Đukić je bio jedan od začetnika televizije i zaista je neverovatno šta je uradio. Mi smo nekoliko meseci nakon što smo prvi put videli televizor imali igrano-humoristički program, koji je bio izuzetno gledan. Nisam oduvek bio ovako mator. Došao sam iz vojske 1958. godine, a pre toga sam diplomirao režiju, ali sam se prijavio da budem asistent Loli Đukiću. Nisam znao šta je televizija, nisam video i interesovalo me je.

Foto: ATA images

Skupili smo se nas 80, istih takvih kao ja. Uzeo je mene za asistenta, tako da sam s njim prošao taj put stvaranja prvo eksperimentalnog, a onda i igranog programa. Na kraju, Lola je shvatio da sam nikakav asistent i oterao me u reditelje. To je napisao i u svojim memoarima, kao šalu - rekao je Šotra, pa se prisetio jednog snimanja, na kom je bio fasciniran igrom legendarnog Miodraga Petrovića Čkalje, a koja je umalo mogla da mu donese otkaz:

Moglo je sve da krene po zlu

- Program se igrao uživo, a Lola i Novak Novak su sedeli i pisali epizode. Moje zaduženje je bilo da odnesem svaku otkucanu stranu glumcima, da mučenici nauče nešto od teksta, jer sutradan igraju. Ne možete da pojmite kako je to izgledalo -Čkalja, Mija i drugi velikani.

Miodrag Petrović Čkalja i Radmila Savićević Foto: Printscreen/RTS

O samom izvođenju da ne govorim. Sećam se, sedim u studiju, držim tekst, a Nada treba da mi javi na slušalice ako nešto treba da se ispravi. Ja se zablenem u Čkalju i Miju i potpuno zaboravim na to.Nastaje haos u studiju i svi viču na mene da vratim na neku repliku. Zahvaljujući tome što su oni bili improvizatori, to se ipak uspešno privodilo kraju.

Biografija Zdravka Šotre

Rođen je 13. februara 1933. u selu Kozice, a neke biografije navode i 14. februar kao datum rođenja, u Stocu. Diplomirao je režiju na beogradskoj Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, u klasi profesora Vjekoslava Afrića, 1954. godine.

Foto: ATAIMAGES

Zaposlio se na Televiziji Beograd gotovo od samog osnivanja, i tamo je ostao do 2001. godine. Tokom sedamdesetih režirao je čuvenu emisiju „Obraz uz obraz“, u kojoj su igrali Milena Dravić i Dragan Nikolić, a koja je bila izuzetno popularna u tadašnjoj Jugoslaviji.

Godine 2019. dobio je priznanje „Zlatna antena“ za doprinos televizijskoj produkciji.

U 2024. godini objavio je knjigu „Mojih 500 glumaca“, u kojoj je sabrao svoje uspomene i iskustva iz dugogodišnje karijere.

Foto: ATA images

Likovi koje je stvarao — od duhovitih narodnih tipova, preko tragičnih junakinja, do skromnih majstora iz komšiluka — oblikovali su domaću televizijsku scenu i ostali deo kolektivne svesti. Njegove priče i danas imaju snažan odjek, podsećajući da je život složen, ali i lep — igra, i nešto više od igre.

O radu sa glumcima

Jednom prilikom on je govorio o saradnji sa glumcima.

Foto: ATAIMAGES

- Neki me je đavo gurao među te ljude koji se zovu glumci, želeći da provedem ceo svoj život sa njima. Hvala tom đavolu koji me je gurao (smeh). Ja sam svoj život proveo ne samo sa darovitim glumcima, već sa ljudima dobrog duha, duhovitosti i osobenih ličnosti. To da sam puno radio to je jedna budalaština koju sam sebi dozvolio i koju sada ne bih savetovao nijednom reditelju. Kada sam 1955. godine otišao da budem asistent Ranku Marinkoviću u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, tu sam počeo da se srećem sa velikanima kao što su bili Stevo Žigon, Karlo Bulić, Viktor Starčić... Onda sam otišao u Niš i upoznao niške glumce. Zatim sam u Banjaluci režirao, a kasnije i u Varaždinu. Od 1958. sam započeo veliku TV karijeru. Reditelji su me gurali iz projekta u projekat i nisam znao da kažem neću i tako mi se desilo da napunim ovu knjigu - rekao je Šotra tokom predstavljanja monografije.

Video: Zdravko Šotra o Zoranu Radmiloviću