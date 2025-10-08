Slušaj vest



Reditelj i scenarista Zdravko Šotra, koji je potpisao preko 120 televizijskih i filmskih ostvarenja, preminuo je juče u 93. godini u Beogradu. Rođen je 14. februara 1933. u Stocu. Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954, u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Na Televiziji Beograd je bio zaposlen od njenog osnivanja, 1958, do 2001. godine. Za šest i po decenija rada imao je sedam režija u pozorištu i napravio 67 TV drama, 26 igranih serija sa 234 epizode, 17 filmova, 12 dokumentarca, 22 emisije poezije i muzike, 29 snimaka i prenosa pozorišnih predstava.

U antologiju ovdašnje kinematografije ušla su ostvarenja "Osvajanje slobode", "Šesta brzina", "Idemo dalje", "Igmanski marš", "Gospođa ministarka", "Braća po materi", "Lajanje na zvezde", "Zona Zamfirova", "Pljačka Trećeg rajha", "Ivkova slava", "Šešir profesora Koste Vujića", "Santa Maria della Salute"... Šotrine serije "Gorski car", "Maksim našeg doba", "Rođaci", "Glumac je glumac", "Više od igre", "Priče iz radionice", "Samci", "Volim i ja nerandže, no trpim", "Ranjeni orao", "Greh njene majke" i "Nepobedivo srce" ubrajaju se u naše najgledanije programe. Serijal "Obraz uz obraz", šou-program s Milenom Dravić i Draganom Nikolićem emitovan u periodu od 1972. do 1974. godine, i dan-danas je popularan širom Jugoslavije.

Poslednje decenije života proveo je s Nedom Todorović, novinarkom i profesorkom FPN u penziji, a prethodno je bio u braku s nekadašnjom jugoslovenskom misicom Nikicom Marinović.



- Bio je sjajna ličnost i imao je ispunjen život. Najviše je voleo svoj posao i glumce, koji su ga obožavali. Radio je i bio uspešan u različitim žanrovima. Sreo sam ga nedavno. Smrt je neočekivana vest, a ova je gubitak za sve nas. Šotra je dao mnogima putokaz svojom knjigom "Mojih 500 glumaca". Ostavio je mnogo toga za istoriju naše kulture... Kad se osvrnem na njegovo delo, još mi neodgovornije izgleda ponašanje pojedinih kolega glumaca da otkažu Filmske susrete u Nišu na 60 godina postojanja. Oni koji nemaju zajedno 100 metara filmske trake odlučuju o velikanima filma - kaže Petar Božović za Kurir.





- Bio je drugar i veliki šaljivdžija. Ponekad bi se smejali njegovoj hercegovačkoj tvrdoći. Sve je bilo začinjeno lepim ženama, bio je veoma uspešan i na tom polju - zaključuje glumački bard.

Šotra je objavio autobiografiju "Držeći se za vazduh" (2013) za "Vukotić mediju", a u knjizi "Mojih 500 glumaca" (2024), u izdanju RTS izdavaštva i Službenog glasnika, opisao je početke bavljenja režijom.

- Veliki čovek. Veliki stvaralac. Veliki majstor. Gospodin u svakom potezu, u svakoj izgovorenoj i napisanoj rečenici. Bilo mi je veliko zadovoljstvo i čast da objavim njegovu autobiografiju "Držeći se za vazduh", još 2013. godine. To je za mene imalo poseban značaj i podršku jer je to bila godina osnivanja moje izdavačke kuće. Otad pa do danas pratilo nas je veliko međusobno poverenje i poštovanje, a posao smo obogatili i druženjem. Fascinantna energija. Otišao je gorostas! Ostavio nam je blago - kaže za Kurir Manjo Vukotić,