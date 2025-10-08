Slučaj Nenada Jezdića, glumca koji jedini na kraju predstave "Putujuće pozorište Šopalović" u JDP nije podigao studentski indeks, zbog čega je danima izložen targetiranju od strane blokadera.

Foto: Nebojša Babić

Miljenik publike preko noći postao je "ljudska nula", "sebičnjak koga vodi interes"...

Za Kurir se povodom kolege Jezdića oglasio i Petar Božović:

- Hteo bih da podsetim sve koji napadaju Nenada Jezdića, jer nije stao uz blokadere, na sledeće: "On je perjanica glumačke srednje generacije, srpski domaćin, porodični čovek, otac četvoro dece i još obrađuje nekoliko hektara zemlje, a i rakija mu je sve bolja".

Petar Bozović Foto: Petar Aleksić

O Nenadu Jezdiću oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji mu je čestitao - ne zato što je za njega, već "zato što je svoj".

- Niko živ ne zna ko su onih 17, ali svi znaju ko je Jezdić i zato je on vest - naveo je Vučić, dok je lider SNS Miloš Vučević rekao je da je Nenad Jezdić pokazao lični integritet, dodajući da glumac nije blokader, ali nije ni za SNS.

Kako izgleda seosko imanje Jezdića pogledajte u galeriji:

1/5 Vidi galeriju NOSIM ŠAJKAČU KAD OBILAZIM VOĆNJAK! Nenad Jezdić nije samo gazda u selu, već RADI SA MAJSTORIMA, evo šta se glumac ZAREKAO U CRKVI Foto: Kurir