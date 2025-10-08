Filmska i TV Akademija Jadranske regije, koju osnivaju članovi Mreže festivala Jadranske regije: Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival, objavljuje nominovane za ovogodišnje dobitnike AFA nagrada, Adriatic Film Awards.

AFA nagradama Akademija odaje priznanje najznačajnijim filmskim ostvarenjima i TV serijama s područja bivše Jugoslavije.

Adriatic Film Awards nadovezuju se na tradiciju nagrada „Srce Sarajeva za TV serije“ Sarajevo Film Festivala, proširujući je novim konceptom koji uključuje i filmska ostvarenja.

Tako se uspostavlja jedinstvena regionalna platforma posvećena promociji i afirmaciji istaknutih filmskih i televizijskih ostvarenja te njihovih autora/ica.

Za nagrade su se mogli prijaviti producenti i nosioci prava igranih i dokumentarnih filmova i TV serija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova*, Severne Makedonije, Slovenije i Srbije.

O nominacijama je putem elektronskog glasanja odlučio strukovni žiri filmskih i televizijskih profesionalaca.

U strukovnom žiriju je 560 članova iz različitih zemalja i profesija filmske industrije.

Isti žiri će novim glasanjem odabrati i dobitnike nagrada Adriatic Film Awards.

Dobitnici AFA nagrada bit će proglašeni na svečanoj ceremoniji, koja će biti održana 25. oktobra 2025. u Porto Montenegru u Tivtu, glavnom partneru događaja.

AFA nagrade 2025. za filmove i TV serije dodjeljuju se u 10 kategorija.

Serija "Sablja" Foto: RTS

Nominovani za AFA nagrade 2025:

I. NAJBOLJI FILM

78 DANA (Srbija, Bosna i Hercegovina)

BLUM – GOSPODARI SVOJE BUDUĆNOSTI (Bosna i Hercegovina)

FIUME O MORTE! (Hrvatska, Italija, Slovenija)

KAJ TI JE DEKLICA (Slovenija, Italija, Hrvatska, Srbija)

RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO (Srbija, Hrvatska, Grčka, Bugarska, Crna Gora, Rumunjska)

II. NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA

Lana Barić – ŠLAGER

Diana Kolenc – OPAZOVANJE

Tamara Krcunović – RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO

Dina Mušanović – GYM

Jara Sofija Ostan – KAJ TI JE DEKLICA

III. NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC

Pavle Čemerikić – 78 DANA

Filip Đurić – ZA DANAS TOLIKO

Leon Lučev – RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO

Krešimir Mikić – ČAO BELA

Bernard Tomić – PROSLAVA

IV. ZVEZDA U USPONU

Lidija Kordić – RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO

Domagoj Nižić – DRAŽEN

Jara Sofija Ostan – KAJ TI JE DEKLICA

Lazar Tasić – SABLJA

Viktorija Vasiljević – 78 DANA

V. NAJBOLJA REŽIJA

Igor Bezinović – FIUME O MORTE!

Urška Djukić – KAJ TI JE DEKLICA

Mladen Đorđević – RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO

Emilija Gašić – 78 DANA

Jasmila Žbanić – BLUM – GOSPODARI SVOJE BUDUĆNOSTI

VI. NAJBOLJI SCENARIO

Igor Bezinović – FIUME O MORTE!

Urška Djukić, Maria Bohr – KAJ TI JE DEKLICA

Mladen Đorđević – RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO

Emilija Gašić – 78 DANA

Silvestar Kolbas – NAŠA DJECA

VII. NAJBOLJI DEBITANTSKI FILM

Bruno Anković – PROSLAVA

Čejen Černić Čanak – ZEČJI NASIP

Urška Djukić – KAJ TI JE DEKLICA

Emilija Gašić – 78 DANA

TV SERIJE

VIII. NAJBOLJA TV SERIJA

BIJELI PUT (Hrvatska)

DNEVNIK VELIKOG PERICE (Hrvatska)

NOBELOVAC (Srbija)

SABLJA (Srbija, Bugarska)

SRAM (Hrvatska)

IX. NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA U TV SERIJI

Selma Alispahić – NOBELOVAC

Iva Babić – DNEVNIK VELIKOG PERICE

Milica Gojković – SABLJA

Gita Haydar – SRAM

Nina Violić – BIJELI PUT

X. NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC U TV SERIJI

Živko Anočić – DNEVNIK VELIKOG PERICE

Franjo Dijak – BIJELI PUT

Gordan Kičić – MAMA I TATA SE IGRAJU RATA 3

Dragan Mićanović – SABLJA

Tihomir Stanić – NOBELOVAC