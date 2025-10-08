Nominacije za AFA nagrade 2025: Za prestižnu nagradu se bore "Sablja", Tamara Krcunović i Dragan Mićanović
Filmska i TV Akademija Jadranske regije, koju osnivaju članovi Mreže festivala Jadranske regije: Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival, objavljuje nominovane za ovogodišnje dobitnike AFA nagrada, Adriatic Film Awards.
AFA nagradama Akademija odaje priznanje najznačajnijim filmskim ostvarenjima i TV serijama s područja bivše Jugoslavije.
Adriatic Film Awards nadovezuju se na tradiciju nagrada „Srce Sarajeva za TV serije“ Sarajevo Film Festivala, proširujući je novim konceptom koji uključuje i filmska ostvarenja.
Tako se uspostavlja jedinstvena regionalna platforma posvećena promociji i afirmaciji istaknutih filmskih i televizijskih ostvarenja te njihovih autora/ica.
Za nagrade su se mogli prijaviti producenti i nosioci prava igranih i dokumentarnih filmova i TV serija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova*, Severne Makedonije, Slovenije i Srbije.
O nominacijama je putem elektronskog glasanja odlučio strukovni žiri filmskih i televizijskih profesionalaca.
U strukovnom žiriju je 560 članova iz različitih zemalja i profesija filmske industrije.
Isti žiri će novim glasanjem odabrati i dobitnike nagrada Adriatic Film Awards.
Dobitnici AFA nagrada bit će proglašeni na svečanoj ceremoniji, koja će biti održana 25. oktobra 2025. u Porto Montenegru u Tivtu, glavnom partneru događaja.
AFA nagrade 2025. za filmove i TV serije dodjeljuju se u 10 kategorija.
Nominovani za AFA nagrade 2025:
I. NAJBOLJI FILM
78 DANA (Srbija, Bosna i Hercegovina)
BLUM – GOSPODARI SVOJE BUDUĆNOSTI (Bosna i Hercegovina)
FIUME O MORTE! (Hrvatska, Italija, Slovenija)
KAJ TI JE DEKLICA (Slovenija, Italija, Hrvatska, Srbija)
RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO (Srbija, Hrvatska, Grčka, Bugarska, Crna Gora, Rumunjska)
II. NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA
Lana Barić – ŠLAGER
Diana Kolenc – OPAZOVANJE
Tamara Krcunović – RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Dina Mušanović – GYM
Jara Sofija Ostan – KAJ TI JE DEKLICA
III. NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC
Pavle Čemerikić – 78 DANA
Filip Đurić – ZA DANAS TOLIKO
Leon Lučev – RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Krešimir Mikić – ČAO BELA
Bernard Tomić – PROSLAVA
IV. ZVEZDA U USPONU
Lidija Kordić – RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Domagoj Nižić – DRAŽEN
Jara Sofija Ostan – KAJ TI JE DEKLICA
Lazar Tasić – SABLJA
Viktorija Vasiljević – 78 DANA
V. NAJBOLJA REŽIJA
Igor Bezinović – FIUME O MORTE!
Urška Djukić – KAJ TI JE DEKLICA
Mladen Đorđević – RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Emilija Gašić – 78 DANA
Jasmila Žbanić – BLUM – GOSPODARI SVOJE BUDUĆNOSTI
VI. NAJBOLJI SCENARIO
Igor Bezinović – FIUME O MORTE!
Urška Djukić, Maria Bohr – KAJ TI JE DEKLICA
Mladen Đorđević – RADNIČKA KLASA IDE U PAKAO
Emilija Gašić – 78 DANA
Silvestar Kolbas – NAŠA DJECA
VII. NAJBOLJI DEBITANTSKI FILM
Bruno Anković – PROSLAVA
Čejen Černić Čanak – ZEČJI NASIP
Urška Djukić – KAJ TI JE DEKLICA
Emilija Gašić – 78 DANA
TV SERIJE
VIII. NAJBOLJA TV SERIJA
BIJELI PUT (Hrvatska)
DNEVNIK VELIKOG PERICE (Hrvatska)
NOBELOVAC (Srbija)
SABLJA (Srbija, Bugarska)
SRAM (Hrvatska)
IX. NAJBOLJA GLAVNA GLUMICA U TV SERIJI
Selma Alispahić – NOBELOVAC
Iva Babić – DNEVNIK VELIKOG PERICE
Milica Gojković – SABLJA
Gita Haydar – SRAM
Nina Violić – BIJELI PUT
X. NAJBOLJI GLAVNI GLUMAC U TV SERIJI
Živko Anočić – DNEVNIK VELIKOG PERICE
Franjo Dijak – BIJELI PUT
Gordan Kičić – MAMA I TATA SE IGRAJU RATA 3
Dragan Mićanović – SABLJA
Tihomir Stanić – NOBELOVAC