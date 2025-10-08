Slušaj vest

Proslavljeni reditelj i scenarista Zdravko Šotra preminuo je noćas u 93. godini, a biće sahranjen u subotu 11. oktobra na Novom groblju u Beogradu.

Kremacija je istog dana na Novom groblju u 14 sati, a za sada još uvek nema zvanično objavljenih detalja o komemoraciji legandarnom umetniku.

Predratni građanski i poratni revolucionarni svet, malovarošani i širokogrudi vizionari, istorijsko i individualno, zabavno i kulturno – elementi su koji čine zavodljivi svet telvizijskih serija Zdravka Šotre.

Njegove predratne dame, bahati narodni tribuni, majstori za kvarove, ali i za dušu decenijama žive po ljudskoj meri uprkos istorijskim rebusima podsećajući da je život igra, ali i više od igre. Zato i danas televizijskog gledaoca plene priče i junaci iz Šotrine majstorske radionice koja vredno radi od prvih dana televizije.

Zdravko Šotra rođen je 14. februara 1933. u Stocu. Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Na Televiziji Beograd bio je zaposlen od njenog osnivanja, 1958. do 2001. godine.