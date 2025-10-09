Ivana Mihić se oprostila na Instagramu od proslavljenig reditelja i scenariste Zdravka Šotre, koji je preminuo u 93. godini.

Glumica, koja je inače i ćerka scenariste i reditelja Gordana Mihića, koji je preminuo 2019. godine, objavila je Šotrinu fotografiju, uz emotivnu poruku.

"Hercegovče moj dragi, mir tvojoj duši. Zagrli mog tatu, a tvog druga i saradnika i zemljaka. Čuvajte nas i nastavite misiju plemenitosti jer vaša dela to čine svakodnevno. Veliki Šole, večna ti slava", napisala je Ivana Mihić.

Biografija Zdravka Šotre

Rođen je 13. februara 1933. u selu Kozice, a neke biografije navode i 14. februar kao datum rođenja, u Stocu. Diplomirao je režiju na beogradskoj Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, u klasi profesora Vjekoslava Afrića, 1954. godine.

Zaposlio se na Televiziji Beograd gotovo od samog osnivanja, i tamo je ostao do 2001. godine. Tokom sedamdesetih režirao je čuvenu emisiju „Obraz uz obraz“, u kojoj su igrali Milena Dravić i Dragan Nikolić, a koja je bila izuzetno popularna u tadašnjoj Jugoslaviji.

Godine 2019. dobio je priznanje „Zlatna antena“ za doprinos televizijskoj produkciji.

U 2024. godini objavio je knjigu „Mojih 500 glumaca“, u kojoj je sabrao svoje uspomene i iskustva iz dugogodišnje karijere.

Likovi koje je stvarao — od duhovitih narodnih tipova, preko tragičnih junakinja, do skromnih majstora iz komšiluka — oblikovali su domaću televizijsku scenu i ostali deo kolektivne svesti. Njegove priče i danas imaju snažan odjek, podsećajući da je život složen, ali i lep — igra, i nešto više od igre.

O radu sa glumcima

Jednom prilikom on je govorio o saradnji sa glumcima.

- Neki me je đavo gurao među te ljude koji se zovu glumci, želeći da provedem ceo svoj život sa njima. Hvala tom đavolu koji me je gurao (smeh). Ja sam svoj život proveo ne samo sa darovitim glumcima, već sa ljudima dobrog duha, duhovitosti i osobenih ličnosti. To da sam puno radio to je jedna budalaština koju sam sebi dozvolio i koju sada ne bih savetovao nijednom reditelju. Kada sam 1955. godine otišao da budem asistent Ranku Marinkoviću u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, tu sam počeo da se srećem sa velikanima kao što su bili Stevo Žigon, Karlo Bulić, Viktor Starčić... Onda sam otišao u Niš i upoznao niške glumce. Zatim sam u Banjaluci režirao, a kasnije i u Varaždinu. Od 1958. sam započeo veliku TV karijeru. Reditelji su me gurali iz projekta u projekat i nisam znao da kažem neću i tako mi se desilo da napunim ovu knjigu - rekao je Šotra tokom predstavljanja monografije.

Ispraćaj za kremaciju u subotu

Ispraćaj za kremaciju legendarnog Zdravka Šotre, koji je preminuo 8. oktobra, biće održan u subotu 11. oktobra na Novom groblju u Beogradu u 14 sati.

Za sada još uvek nema zvanično objavljenih detalja o komemoraciji legandarnom umetniku.

