U Sremskoj Mitrovici održana je dodela novinarskih nagrada za klasičnu reportažu objavljenu u štampanim i elektronskim medijima, koja nosi naziv „Vladimir Ćosić“ i dodeljuje se već četiri godine u sećanje na osnivača Mitrovačkih novina, koji je pisao autentično, veran svom stavu i principima.

Upravo je prva nagrada otišla u ruke novinara Kurira Dimitrija Petrovića, kao i pohvala novinarci Jeleni Spasić.

PRVA NAGRADA U RUKAMA DIMITRIJA PETROVIĆA: Novinar Kurira otkrio kako je dobio ovaj prestiž Izvor: Kurir televizija

- Prvenstveno, zahvalio bih se Kuriru na šansi koja mi je omogućena sa pisanjem ovih reportaža, a zahvalio bih se i novinama koje su me nagradile - započeo je Petrović, pa je izdvojio ljude koji su mu pomogli:

- Bane Bjelica, Ivan Čorbić, Marko Karović, Vlado Tomović, Đorđe Makarić i Nikola Topalović.

