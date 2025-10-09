“Šotru smo baš sinoć pominjali reditelj Gorčin Stojanović i ja u kafani. Baš tuga, greota što ga više nema. Zdravka sam poslednji put video pre nekoliko meseci u Ulici Svetozara Markovića. Krenuo je u šetnju, doteran i šarmantan, sa šeširom. Pitao sam ga gde ide, a on mi je rekao: ‘Ma čuo sam da su u jednoj radnji dobili novu kolekciju, pa idem da vidim šta ima od garderobe da se ponovim’” – priseća se Mensur za Informer.

Sarađivali na kultnim projektima i provodili vreme u kafanama

Mensur je dodao da je sa Šotrom sarađivao na nekoliko filmova i serija, ali da su se i privatno družili:

“Radio sam nekoliko puta sa njim, snimili smo film "Braća po materi" i seriju "Aleksandar od Jugoslavije". Ta serija je ujedno i njegov poslednji projekat. Sate i sate smo provodili u kafani Stupica ili kod ‘Miše 54’. Tu smo se okupljali Voja Brajović, Josif Tatić i ja. Igrali smo remi, a on je mnogo voleo igru, iako je, moram priznati, bio loš u remiju. Za njega me vežu mnoge zanimljive anegdote.”

Ostvario više od 120 projekata i ostavio amanet

Zdravko Šotra potpisao je više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja,koja su imala veliku gledanost i na televiziji i u bioskopima.

U poslednjem intervjuu za Kurir, Šotra je otkrio da ima mnogo priča koje nije snimio, uključujući i onu koja mu je bila najvažnija:

- Sad sam dao tu priču Lordanu Zafranoviću, a govori o tome kako je nestalo Kosovo. To je priča o jednom čoveka koji je poverovao u komunizam i druga Tita. On je radio s Fadiljem Hodžom i video je kako nestaje Kosovo i kako to Fadilj radi. On je napisao pismo Titu, a Broz ga odmah vrati Fadilju. Hodža je njega odmah poslao na Goli otok. To je takva priča, a istinita, o jednom velikom čoveku. I nisam uspeo da ga snimim. I sad sam je dao u amanet Lordanu Zafranoviću, pa neka on proba, rekao je Šotra.

Biografija Zdravka Šotre

Zdravko Šotra rođen je 14. februara 1933. godine u Stocu. Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. godine, u klasi profesora Vjekoslava Afrića.

Na Televiziji Beograd radio je od njenog osnivanja 1958. godine do 2001. godine, ostavljajući neizbrisiv trag u istoriji srpske kinematografije i televizije.

