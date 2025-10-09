Slušaj vest

Komad "Una", Stevana Koprivice, po motivima romana Mome Kapora, premijerno će biti izveden 12. oktobra na sceni "Danilo Bata Stojković". Konferencija za medije tim povodom održana je danas u Zvezdara teatru, a ujedno je obeležen i 41. rođendan pozorišta. Novinarima su se pored direktora Zvezdara teatra, Dušana Kovačevića, obratili i reditelj komada, Dejan Projkovski i glumačka ekipa koju čine: Nikola Ristanovski, Magdalena Mijatović, Sena Đorović i Marko Gvero.



- Stevan Koprivica je napravio dogovor sa nama da uradi adaptaciju i da roman Mome Kapora bude osnova za dramski tekst. Publika koja u nedelju bude gledala predstavu pomisliće da smo tekst naručili, jer je komad pisan u skladu sa ovim što se danas događa - priča o studentima i profesorima. Ali neki odnosi i neke političke priče se ne menjaju i konstante su, bili su i biće – kaže Dušan Kovačević, direktor Zvezdara teatra.

Foto: Dado Điilas



Reditelj Dejan Projkovski prvi put režira u Zvezdara teatru, u kom će "Una" biti 95. premijera.

- Zašto Una danas? Zato što su u ovoj priči sve važne teme koje su deo ljudskog života. Pitanja se uvek nižu kada pokušavamo da neke stvari definišemo, kad kažemo ljubav ili sreća...Uvek sam se pitao da li tražimo smisao kada izgovaramo te reči. Una otvara vrlo bitna ljudska pitanja, na koja se odgovori menjaju kako vreme prolazi. Jedino što ne možemo sprečiti je taj protok vremena. Pročitao sem jedan ep koji kaže da na prava pitanja odgovor treba pronaći putovanjem u svoje srce i dušu. Naša predstava je upravo takvo putovanje, gde tražimo prave odgovore. "Una" otvora teme i pitanja koja su važna i sada i u trenutku kada je bio napisan roman. Večita tema borbe između individue i sistema. Tako je i u Hamletu, tako je i u našoj predstavi - istakao je reditelj Projkovski.

Foto: Jakov Simović



Nikola Ristanovski tumači lik profesora Mišela Babića i takođe je prvi put na pozornici Zvezdara teatra.

- Nikada nisam imao ni želje ni potrebe da radim nešto u šta ne verujem. Ovaj roman je deo našeg kolektivnog sećanja iz različitih rakursa. Kad čovek počne dublje da kopa po odnosima i kontekstu u samom romanu, shvati da je puno vertikalnije nego što smo mislili i onda se to otvara kao egzistencijalna priča između četvoro ljudi u kontekstu koji je zapravo nepromenljiv. Menjaju se sistemi, vremena, istorijski kontekst, ali zapravo čovek ostaje slab, ostaje začuđen pitanjem o svojoj prolaznosti...ostaje korumpiran, tužan, veseo, neodgovoran. Čovek ostaje isti, a njegova sujeta, njegova potraga za slobodom koja je zapravo paradoksalna, je neuhvatljiva stvar. Ovaj proces u meni je probudio neko iskustvo života, a radujem se da ću ove dileme probati da podelim sa publikom. Zvezdara je možda najbolje mesto za to – izjavio je Ristanovski.

Magdaleni Mijatović je na kastingu dodeljena uloga studentkinje Une koji je na filmu oživela Sonja Savić.

- Jako je za mene važna tema slobode i gde je tražimo. Da li je tražimo unutar sebe ili nekim spoljnim faktorima i ako je tražimo spolja da li nam je ikada dosta te slobode. Važna je i aktuelnost romana koja me jako motivisala. Pored toga sam izuzetno zahvalna svim ljudima za priliku da budem tu, jer su mi puno značili u ovom procesu – rekla je Magdalena.



Sena Đorović u komadu tumači lik Olge, profesorove žene.

- Nije tako često da se sretnete sa savremenim klasikom i kad vam se ukaže takva prilika, ja tu priliku uvek prigrlim. Lako mi je da se identifikujem jer smo autor i ja svedoci jednog istog vremena, iskustva i konteksta, a sama Una koja je naisana pre 40 godina je kao da je napisana pre godinu dana. Kontekst je uvek isti, a ljubav nije jedini imenitelj između protagonista. Oni jesu povezani različitim modelima i oblicima ljubavi, čvrstim i neraskidivim vezama, ali tu je i sloboda koja se osvaja individulano i kolektivno – izjavila je Sena.

Foto: Marina Lopičić



Uloga prorektora Dukića pripala je Marku Gveru.

- Bilo je puno razloga za radovanje u procesu rada na komadu, uz porodičnu i prijateljsku atmosferu, a rad je bio intezivan i duboko zagreban. Kaporova rečenica je tačna, životna, lako izgovorljiva i dokaz da sa četiri naizgled arhetipa i jednostavna lika shvatimo da su veoma kompleksni, i da su to sudbine i životi koji se tiču svakoga. Sa četiri lika je ispričina priča o ljubavi, slobodi, politici i o svemu čega smo se dotakli – zaključio je Gvero.

Kostime za predstavu Una radila je Ivana Ristić, koja se osvrnula na svoj rad na predstavi rekavši da su kostimi vetar u leđa glumcu, koji im olakšava igru i pomaže im da shvate karakter koji igraju.

Foto: Jakov Simović