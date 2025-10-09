Švedska akademija objaviće danas ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Prema kladionici Betsson, koja već više od decenije prati kvote za prestižnu nagradu, australijski autor Džerald Murnane je trenutno favorit, a slede ga Mađar Laslo Krasnahorkai i Meksikanka Kristina Rivera Garza.

Dok su prošli laureati često bili među favoritima, prošlogodišnji dobitnik Han Kang bio je pravo iznenađenje.

Lista favorita i zastupljenost iz različitih regiona

Ovogodišnja lista uključuje 35 autora, od kojih su mnogi već poznata imena u spekulacijama o Nobelovoj nagradi. Džerald Murnane je takođe bio favorit prošle godine. On je dobitnik prestižne nagrade Patrik Vajt i jedan je od najuglednijih australijskih pisaca. Ako pobedi, ovo bi bio prvi australijski laureat u više od 50 godina, od Patrika Vajta 1973. godine.

Laslo Krasnahorkai se takođe ranije pojavljivao na listi, ali nikada kao glavni favorit.

„Nije neuobičajeno da autor bude na vrhu liste dve godine zaredom. Ono što je posebno ove godine jeste to što Murnan i Rivera Garza predstavljaju regione koji su dugo bili nedovoljno zastupljeni među dobitnicima Nobelove nagrade“, kaže Robin Olenijus, šef odnosa s javnošću u kompaniji Betsson.

Prethodni laureati i iznenađenja

Olenijus dodaje:

„Poslednjih godina, dobitnici su često bili među našim favoritima. Džon Fose je bio drugi favorit, Ani Erno treći. 2020. godine, Luiz Glik je takođe bila vodeći kandidat. Ali bilo je i velikih iznenađenja, poput Boba Dilana, prošlogodišnjeg Han Kanga ili Abdulrazaka Gurnaha, koji nije ni bio na našoj listi.“

