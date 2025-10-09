Slušaj vest

Naša i svetska operska Dragana Radaković neće više voditi operu Srpskog narodnog pozorišta u Novam Sadu. Pokrajinska vlada imenovala je nedavno Draganu Milošević za vršioca dužnosti upravnika na period do godinu dana. Ona je odlučila da joj se zahvali na saradnji i skloni jedinu umetnicu iz Novom Sada sa pozicije direktora sektora (Balet vodi Aja Jung, a Dramu Nikola Pejaković).

- Sa danom 8. oktobra 2025. godine završio se moj mandat na mestu direktorke Opere Srpskog narodnog pozorišta. U kratkom, ali izrazito dinamičnom periodu od svega nekoliko meseci, ostvarene su četiri premijere koje su značajno obogatile repertoar i umetnički profil naše kuće: Đakomo Pučini – „Đani Skiki“, predstava kojom smo obeležili vek od smrti velikog italijanskog majstora opere (dirigent Stefan Zekić, reditelj Aleksandar Nikolić); „Salon lepote“, projekat Operskog studija pod rukovodstvom Violete Srećković, Ksenije Krnjajski i Igora Draževića; Volfgang Amadeus Mocart – „Figarova ženidba“, pod dirigentskom palicom Aleksandra Kojića i u režiji Aleksandra Nikolića; Dečija opera „Ježeva kućica“, pod umetničkim rukovodstvom Verice Pejić, koja je postala pravi hit i najposećenija predstava sezone - poručuje Radakovićeva.

Započeti su i radovi na novoj produkciji — opereti „Slepi miš“ Johana Štrausa Mlađeg, kojom se obeležava 200 godina od rođenja „kralja valcera“ i najčuvenijeg kompozitora operete.

- Ovo delo, istovremeno duhovito i raskošno, spaja muziku i pozorišnu igru, humor i eleganciju, visoku umetnost i široku popularnost. Cilj je da se kroz ovu produkciju opereta približi novim generacijama, mladima i onima koji možda nikada ranije nisu kročili u operu. Premijera je zakazana za 20. novembar 2025. godine, čime će se simbolično otvoriti praznični repertoar Srpskog narodnog pozorišta. Planirana beogradska premijera u Sava centru širi značaj projekta na nacionalni nivo i svrstava ga među kulturne događaje od posebne važnosti za čitavu zemlju.

Dragana Radaković se sada vraća svojim obavezama na FMU.

- Iza mene ostaje vreme ispunjeno radom, odgovornošću i umetničkim nadahnućem, kao i zahvalnost prema ansamblu, saradnicima i svim umetnicima čija posvećenost čini Operu Srpskog narodnog pozorišta jednim od njenih najsvetlijih odeljenja. Opera ostaje moj trajan ponos i verovanje u snagu umetnosti koja oplemenjuje, povezuje i uzdiže. Publici, koja je sa istom radošću i poverenjem pratila svaki naš korak, upućujem duboku zahvalnost — jer bez nje nijedna umetnost nema svoj puni smisao - zaključuje Radakovićeva.

