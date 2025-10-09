bio jedan od favorita

bio jedan od favorita

Laslo Krasnahorkaj je dobitnik Nobelove nagrade za književnost 2025

Slušaj vest

Kraljevska švedska akademija nauka u Stokholmu saopštila je da je dobitnik Nobelove nagrade za književnost 2025. godine mađarski pisac Laslo Krasnahorkaj.

Kako je obrazloženo, Krasnahorkaj je nagrađen "za njegovo ubedljivo i vizionarsko stvaralaštvo koje, usred apokaliptičnog užasa, potvrđuje snagu umetnosti.“

Krasnahorkaj je inače bio jedan od ovogodišnjih favorita.

Prošlogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za književnost bila je južnokorejska spisateljica Han Kang.

Laslo Krasnahorkaj je dobitnik Nobelove nagrade za književnost 2025 Foto: Mimmo Frassineti / Avalon / Profimedia

Han Kang, prošlogodišnja laureatkinja, nagrađena je "za njenu intenzivnu poetsku prozu koja se suočava sa istorijskim traumama i razotkriva krhkost ljudskog život", obrazložio je tada žiri.

Predviđanja na kladionicama

Prema kladionici Betsson, koja već više od decenije prati kvote za prestižnu nagradu, australijski autor Džerald Murnane je bio favorit, a slede ga Mađar Laslo Krasnahorkai i Meksikanka Kristina Rivera Garza.

Dok su prošli laureati često bili među favoritima, prošlogodišnji dobitnik Han Kang bio je pravo iznenađenje.

Ime dobitnika se drži u najstrožoj tajnosti do momenta objavljivanja. Zanimljivo je da se spisak nominovanih kandidata drži u najstrožoj tajnosti 50 godina od objavljivanja laureata. Zbog toga je ova nagrada obavijena velom misterije i tajni.

Nagrada iznosi 11 miliona švedskih kruna, a dobitnici je dele ravnopravno Foto: Shutterstock

Pravila

Zanimljiv je način nominacije za najprestižnije priznanje. Kvalifikovani predlagači svake godine predlažu svoje kandidate, a samopredlaganje nije dozvoljeno.

Izuzetak je u slučaju Nobelove nagrade za mir, gde su nominacije samo po pozivu i predlagači moraju ispuniti kriterijume koje su postavile institucije koje dodeljuju priznanje.

Nagrade su prvi put dodeljene 1901. godine, a među laureatima su bili ljudi različitih profila, od Majke Tereze do Martina Lutera Kinga Mlađeg. Nisu samo pojedinci osvajali ovo priznanje, jer nagrade mogu dobiti i organizacije. Takođe, moguće je da ljudi ili organizacija - ili pojedinac i organizacija - podele nagradu.

Video: Veliko nobelovac među svojim Srbima - Peter Handke dočekan u Andrićgadu uz hleb i so

VELIKI NOBELOVAC MEĐU SVOJIM SRBIMA: Peter Handke dočekan u Andrićgradu uz LEB i SO Izvor: Kurir televizija