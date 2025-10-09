Slušaj vest

U okviru programa obeležavanja 70 godina diplomatskih i prijateljskih odnosa Republike Srbije i Narodne Republike Kine, Ministarstvo kulture Republike Srbije predložilo je više kulturnih dešavanja kojima se afirmiše srpska kulturna baština u Kini. Jedan od centralnih programa je izložba Etnografskog muzeja u Beogradu pod nazivom „Dva lica pirotskog ćilima“, koja je od 4. jula do početka oktobra bila postavljena u prostorijama Kulturnog centra Republike Srbije u Pekingu.

Sa ciljem još bolje vidljivosti i približavanja srpske nematerijalne kulturne baštine široj kineskoj publici, Kulturni centar Republike Srbije u Pekingu inicirao je nastavak saradnje i dogovorio postavku izložbe u Centru za nematerijalno kulturno nasleđe u Đinanu, glavnom gradu provincije Šandong.

„Drago nam je što izložba `Dva lica pirotskog ćilima` nastavlja svoju turneju po Kini, predstavljajući jedan od najreprezentativnijih primeraka srpske nematerijalne kulturne baštine. U fokusu postavke je pirotski ćilim, tradicionalna tehnika tkanja i jedinstveni ornamentski sistem koji čine ovaj predmet prepoznatljivim i van granica Srbije. Poseban značaj izložbe ogleda se u činjenici da je pirotski ćilim kandidat za upis na Uneskovu listu kulturnog nematerijalnog nasleđa sveta, čime se dodatno ističe njegova vrednost u međunarodnom kontekstu“, rekao je Marko Krstić, direktor Etnografskog muzeja.

Izložba će u Đinanu biti otvorena u periodu od 10. oktobra do 10. novembra 2025. godine, čime se nastavlja aktivno predstavljanje Srbije na kineskoj kulturnoj sceni, sa posebnim akcentom na negovanje prijateljskih odnosa i uzajamno razumevanje dveju zemalja kroz kulturu i tradiciju.

