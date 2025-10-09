Slušaj vest

Proslavljeni reditelj Zdravko Šotra, koji nas je napustio u 93. godini, ostavio je iza sebe bogat opus filmskih i televizijskih ostvarenja, ali i neizbrisiv trag u sećanjima na ljude sa kojima je sarađivao, glumce koje je doslovno stvorio.

Među njima, posebno mesto zauzima Milena Dravić, glumica čija pojava, talenat i šarm su za Šotru predstavljali inspiraciju i uzor profesionalizma. U svojim tekstovima i sećanjima, reditelj je često govorio o njoj sa posebnom toplinom i poštovanjem, ističući neponovljivost njene ličnosti i umetničkog dara.

"Ako kažete Milena..., ako Arsen Dedić zapeva: 'Milena, Milena', niko neće pitati o kojoj Mileni taj čovek peva. Svako će odmah pomisliti na jednu osobenu ličnost, jednu jedinu Milenu, Milenu Dravić", pisao je Šotra, ističući njen nepatvoreni šarm i magiju kojom je decenijama osvajala publiku, ne samo u filmu, već i u pozorištu i na televiziji.

Obraz uz obraz i magija glumačkog para

"Obraz uz obraz" - Milena Dravić i Dragan Nikolić Foto: Printscreen/Yutube/uspomene



Šotra se posebno osvrnuo na rad sa Milenom Dravić u šou-programu "Obraz uz obraz", gde je sarađivao sa njenim partnerom Draganom Nikolićem. On je opisivao njihovu hemiju i harizmu kao presudnu za uspeh emisije:

"Milena i Dragan, onakvi kakve ih je majka rodila… presudili su uspehu serije, svojom harizmom, šarmom, glumačkim umećem, rečju, plemenitim i lepim sadržajem, koji je zračio iz njihovih ličnosti."Šotra je sećanje na te dane opisivao kao nostalgiju: prva emisija "naprečac je osvojila gledalište čitave ondašnje Jugoslavije", a kritičari su Milenino ime često isticali već u naslovima svojih tekstova, poput panegirika Fadila Hadžića: "Bravo, Milena!".

Profesionalizam i talenat izvan očiglednog

Reditelj je posebno naglasio Milenine sposobnosti u muzičko-plesnim numerama, ističući kako je njeno znanje baleta bilo osnova za uspešne nastupe u emisiji. "Po toj lakoći sa kojom nastupa teško da iko može da nasluti koliko njenog ozbiljnog rada stoji iza toga. Cela ekipa koja je radila ‘Obraz uz obraz’ bila je svedok koliko je Milena veliki profesionalac", pisao je Šotra.

Milena Dravić Foto: Damir Dervišagić

Živka Ministarka i potvrda komičarskog umeća

Milena Dravić se istakla i u teatru, posebno u ulozi Živke Ministarke u Nušićevoj predstavi. Šotra je otkrivao koliko je glumica ozbiljno shvatala svoj zadatak i kako je prevazilazila tremu:

"Dva puta je dobijala napad žuči i molila me da odustanemo. Verovao sam u nju i uporno sam je hrabrio da istraje. Na kraju, važna je stvar da smo od tog grozničavog rada sa Milenom dobili još jednu Živku Ministarku i da je Milena ulogu odigrala veoma nadahnuto i sa istinskim komičarskim umećem."

Nasleđe neponovljive Milene

Za Zdravka Šotru, saradnja sa Milenom Dravić bila je jedno od najlepših iskustava u njegovom mnogodecenijskom profesionalnom životu.

"Na kraju mogu reći da je jedna od najlepših stvari u mom radu to što sam imao prilike da sarađujem sa takvom glumačkom i ljudskom pojavom kakva je Milena Dravić", zaključio je reditelj u svom govoru, ostavljajući trajnu sliku o glumici čiji talenat i ličnost nisu imali premca.

VIDEO: Zdravko Šotra