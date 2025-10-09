Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković obratio se danas na svečanoj Akademiji povodom obeležavanja 171. godišnjice od rođenja velikog srpskog naučnika i humaniste Mihajla Idvorskog Pupina u njegovom rodnom mestu – Idvoru, gde je prisustvovao u ime predsednika Vlade prof. dr Đura Macuta.

Obraćajući se prisutnima, ministar je istakao da je za Srbiju čast i obaveza da čuva sećanje na čoveka koji je svojim delom prevazišao granice vremena i prostora, naglasivši da je Mihajlo Pupin simbol spoja nauke i duhovnosti, rada i vere, kao i trajni uzor svim generacijama.

„Iz ovog mirnog banatskog sela krenuo je mladić sa svega pet centi, ali sa srcem punim sna, i stigao do najviših naučnih visina. Njegovi pronalasci promenili su tok istorije, a njegov humanitarni rad pokazao da znanje ima smisao samo kada služi dobrobiti zajednice“, poručio je ministar.

On je podsetio da je Pupin svojim ugledom i radom tokom Velikog rata doprineo da se glas Srbije čuje u svetu, kao i da je svojim primerom pokazao da se „snovi ne ostvaruju slučajno, već radom, verom i ljubavlju prema svome narodu“.

Ministar je naglasio da je Pupinov život zavet savremenoj Srbiji – da bude zemlja znanja, kulture i stvaralaštva, te da mora čuvati svoje korene i istovremeno gledati u budućnost.

„Neka nam Pupinov primer bude putokaz da verujemo u snagu obrazovanja i vrednost kulture, jer samo narod koji poštuje svoje velikane ima snage da stvara nove“, poručio je ministar.

Ministar Selaković položio je venac na spomenik Mihajlu Pupinu a svečanosti u Idvoru prisustvovali su predstavnici državnih institucija, lokalne samouprave, kulturnih ustanova, kao i brojni građani i učenici koji su svojim prisustvom odali poštu jednom od najvećih srpskih umova.