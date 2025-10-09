Slušaj vest



Program "Bindžuj" 18. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije prikazaće premijerno epizode novih domaćih serija ili novih sezona, kao i epizode najatraktivnijeg serijskog programa.

Foto: Nemanja Miščević/promo

Publika će na festivalu u Leskovcu ekskluzivno gledati prvu epizodu nove serije "Zvaćeš se Varvara" u režiji Dejana Zečevića u produkciji "Zilion filma" i Telekoma Srbija i prvu epizodu treće sezone serije "12 reči" Jelene Stolice, produkcija Telekoma Srbija i "Pablik filma". Prvi put na velikom bioskopskom platnu će biti prikazane prve dve epizode popularne serije "Volja sinovljeva" Nemanje Ćeranića, u produkciji Telekoma Srbija, "Režim produkcije" i "Mir medije".

Bojan Vuletić na snimanju serije "Porodica" Foto: Firefly Production

Selektor ovog programa je reditelj Bojan Vuletić.

„Prateći program „Bindžuj!“ prikazuje do dve epizode novih domaćih dramskih serija koje će tek biti prikazane na malim ekranima, streaming platformama i festivalima specijalizovanim za ovakav format. Cilj premijernog prikazivanja je pre svega promocija novih kvalitetnih naslova, kao i novih sezona serija koje imaju već svoju publiku. Potencijalni strani i domaći distributeri zainteresovani za ovaj format imaće priliku da vide nove naslove koji svojom aktuelnošću, inovativnošću i atraktivnošću mogu biti zanimljivi ne samo televizijskim gledaocima, već i korisnicima streaming platformi. Pored toga publika koja već prati određene kvalitetne naslove, a koji dobijaju svoje nastavke u novim sezonama, moći će da uživa u novim epizodama. Stoga je program „Bindžuj!“ namenjen svima, kako filmskim profesionalcima tako i znatiželjnoj publici. Danas, svaki relevantan filmski festival ima program posvećen TV serijama. Serije su se svojim kvalitetom i originalnošću približile filmu i postaju roll model i po pitanju i sadržaja i forme. Stoga kavalitetne domaće serije zavređuju posebno mesto i na Festivalu filmske režije. Na ovogodišnjem Festivalu filmske režije u Leskovcu, program “Bindžuj!” predstavlja tri domaće televizijske serije, one koje su svojim kvalitetom i originalnošću već skrenule pažnju i one koje će biti prikazane pre početka zvaničnog emitovanja na televiziji odnosno platformama.”

Foto: Nemanja Nikolić

“Serija “Volja sinovljeva” reditelja Nemanje Ćeranića donosi epsku avanturu inspirisanu srpskom tradicijom u dalekoj budućnosti, nakon nuklearne katastrofe. Daleko od Grada, u pustinji, žive Zrnoljudi, koji uzgajaju pšenicu. Ne žele da se pokore tiraniji vladara Grada. Nakon izdaje koju dožive, strada im imanje. Jovan, sin Aberdara, jedan od onih koji su preživeli, kreće u potragu za sestrom Marijom koja je otišla u Grad. Nastavak serije “12 reči” koju režira Jelena Stolica donosi uzbudljivu priču o advokat Milošu Ivanoviću. On brani Filipa, svog klijenta I prijatelja iz detinjstva, osumnjičenog za ubistvo lokalnog biznismena. Dok pokušava da dokaže njegovu nevinost, suočava se sa silama podzemlja, manipulacijom i moćnim protivnicima, koje zastupa advokat Igor Marović. Serija „Zvačeš se Varvara“ u režiji Dejana Zečevića, ekskluzivno u Leskovac donosi upečatljive priče pune neočekivanih obrta, setnih i melanholičnih, dramatičnih, emotivnih i iskrenih. Bez klasičnog glavnog junaka, a sa Varvarom kao prvom među jednakima, ova serija opisuje sudbine nekolicine glavnih junaka koji su svi okrenuti jednom istom cilju - potrazi za srećom. Aktuelne, provokativne i na visokom autorskom i produkcijskom nivou nove domaće TV serije stoje reme uz rame sa najprominentnijim svetskim naslovima.’’

Foto: Promo

18. LIFFE biće održan od 14. do 18. oktobra u Leskovcu, gradu koji je, po odluci Ministarstva kulture, proglašen za nacionalnu prestonicu kulture 2026. godine.