Reditelj i scenarista Zdravko Šotra, koji je preminuo pre dva dana u Beogradu u 93. godini, ostavio je iza sebe mnoge kultne filmove i serije.

Publika svih generacija možda ga najviše pamti po ostvarenju "Lajanje na zvezde", nastalom po romanu Milovana Vitezovića. Tajne sa njegovom snimanja Šotra je otkrio u autobiografiji "Držeći se za vazduh", koju je 2013. objavila "Vukotić medija".

Sjajni glumci

Tekst prenosimo u celosti:

"Emir Kusturica i ja smo jednom u isto vreme i za istog producenta snimali film. On svoj "Crna mačka, beli mačor" radi osamnaest meseci, ja "Lajanje na zvezde" dvadeset i osam dana. Jedini svetliji trenutak u tih deset godina bio je rad na ovom filmu. Još '86. Vitezović mi je ponudio da napišem scenario po ovom njegovom delu. Napisao sam ga sa dva prsta na pisaćoj mašini "oliveti", u jednom primerku. Scenario smo dali naručiocu, "Union filmu". Prilikom selidbe oni su izgubili taj jedini primerak. Deset godina kasnije, Milovan navalio:

• Hajde ponovo napiši "Lajanje na zvezde".

• Ne pada mi na pamet!

• Hajde, ne moraš ti da režiraš, daćemo to Šuljagiću.



Kad mi Marko dade svoj stari kompjuter, shvatih kakva je robija bila pisati scenario na "olivetiju". Mogao sam prilično brzo da uradim novu verziju, dosta i po sećanju. Milovanu se scenario dopao, ali sad je tražio da ga ja i režiram. Maksa Ćatović je sa svojom "Komunom" u tom trenutku ulazio u osamnaesti mesec snimanja Kustinog filma "Crna mačka i beli mačor", a produkcije "Lajanja na zvezde" prihvatio se kao od bede, tek da učini Milovanu.

U takvim uslovima, film je snimljen za 28 dana. "Komuna" od njega nije ništa očekivala. Montažer Pera Putniković i ja šest meseci čekamo da uđemo u montažu. Pa i kad smo ušli, mogli smo da je koristimo samo od devet do dvanaest. Ni to nas nije omelo da montažu završimo za šezdesetak sati rada.

Imao sam sreće da radim s dobrim glumcima koji su voleli to što rade. Spomenuću Natašu Šolak, Dragana Mićanovića, Vesnu Trivalić, Dragana Jovanovića, Nikolu Đurička, Batu Živojinovića, Branimira Brstinu, Nikolu Simića, Dragu Čumića, Bogdana Diklića, Nebojšu Jezdića, Aleksandra Berčeka, Isidoru Minić...

Na premijeri u Sava centru, po običaju, sedeo sam u holu za šankom s Vesom Krčmarom. Iz dvorane se čuje smeh, a povremeno se razležu i aplauzi. U jednom trenutku otud izađoše neka gospoda. Kažu da su to šefovi beogradskih tapkaroša. Zaključili su da će za njih biti posla, pa idu da se organizuju. Kad smo izašli da se poklonimo publici, dočekale su nas salve aplauza. Tako je bilo po svim gradovima. Novosađani kažu da smo u njihovom bioskopu "Arena" napravili rekord sa sedam minuta aplaudiranja.

Distributer Grujičić kaže da bi tapkaroši hteli da me vide, da mi zahvale na uspešnoj "saradnji". On je od filma kupio stan.

"Lajanje" je ubrzo prešlo pola miliona gledalaca. "Komunu" ni to nije naročito impresioniralo, dugo su izbegavali da mi isplate i onaj "dečji" honorar. Zamolih Kustu da interveniše i reši me te bede.

Takva je bila sudbina filma koji je na svet došao kao trinaesto prase. Posle 15 godina iznova stiče publiku među novim naraštajima. Kažu da ih je danas na internetu blizu pola miliona - zapisao je Šotra.

Poznat datum sahrane

Sahrana voljenog reditelja biće održana u subotu, 11. oktobra, na Novom groblju u Beogradu, gde je za isti dan u 14 sati predviđen ispraćaj za kremaciju. Zasad nisu objavljeni zvanični detalji komemoracije legendarnom umetniku.