Kraljevska švedska akademija nauka objavila je danas da je mađarski pisac Laslo Krasnahorkai dobitnik Nobelove nagrade za književnost za 2025. godinu. Ovim prestižnim priznanjem Krasnahorkai je odlikovan „za svoje vizionarskko delo koje, usred apokaliptičnog terora, potvrđuje moć umetnosti“, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Podsetimo, Laslo Krasnahorkai bio je gost 16. Međunarodnog festivala proze – PROSEFEST 2022. godine i laureat Međunarodne književne nagrade „Milovan Vidaković“ za tu godinu. Organizacioni odbor festivala PROSEFEST je ujedno i žiri za dodelu nagrade. Te, 2022. godine, radio je u sledećem sastavu: Nedeljko Mamula (predsednik Odbora), Milena Graovac, Marijana Jelisavčić Karanović, Alen Bešić, Mirjana Gardinovački i Sanja Vuletić Brkić (članovi) i doneo jednoglasnu odluku o laureatu. Na svečanoj ceremoniji koja je pratila otvaranje festivala nagradu je Krasnahorkaiju uručio prvi urednik i jedan od osnivača PROSEFEST-a Nedeljko Mamula u prepunoj sali „Tribine mladih“ Kulturnog centra Novog Sada, a potom je upriličeno književno veče s laureatom koje su moderirali učenici novosadske Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“.

Kulturni centar Novog Sada i Organizacioni odbor Međunarodnog festivala proze – PROSEFEST upućuju srdačne čestitke Laslu Krasnahorkaiju.

