Dodelom nagrada Zlatna antena u Domu omladine Beograd je završen 15. Festival drama i serija Fedis, a nagrada za najbolju seriju u protekloj sezoni dodeljena je "Sablji".

Nele Garić Foto: Kurir

Za najboljeg kreatora TV sadržaja proglašen je Nebojša Nele Garić za sitkom "Radio Mileva". Najveći broj priznanja otišao je u ruke autorima "Sablje" i "Otmice".

Zlatnu antenu za režiju osvojio je Ivan Živković, a za scenario prvi laureat "Siniše Pavića" je Stefan Bošković ("Otmica"). Priznanja "Milena Dravić" i "Ljubiša Samardžić" osvojili su Tamara Krcunović ("Otmica") i Tihomir Stanić ("Nobelovac"), dok su najbolji epizodisti Peđa Marjanović ("Ubice mog oca") i Lenka Petrović ("Vreme smrti 2").

Kris istu nagradu uzela i u Sarajevu Foto: Nemanja Nikolić