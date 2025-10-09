Najviše priznanja za "Sablju" i "Otmicu": Oni su osvojili priznanja "Milena Dravić" i "Ljubiša Samardžić"
Dodelom nagrada Zlatna antena u Domu omladine Beograd je završen 15. Festival drama i serija Fedis, a nagrada za najbolju seriju u protekloj sezoni dodeljena je "Sablji".
Za najboljeg kreatora TV sadržaja proglašen je Nebojša Nele Garić za sitkom "Radio Mileva". Najveći broj priznanja otišao je u ruke autorima "Sablje" i "Otmice".
Zlatnu antenu za režiju osvojio je Ivan Živković, a za scenario prvi laureat "Siniše Pavića" je Stefan Bošković ("Otmica"). Priznanja "Milena Dravić" i "Ljubiša Samardžić" osvojili su Tamara Krcunović ("Otmica") i Tihomir Stanić ("Nobelovac"), dok su najbolji epizodisti Peđa Marjanović ("Ubice mog oca") i Lenka Petrović ("Vreme smrti 2").
Otkriće godine je Kris Gavrić za ulogu tinejdžerke Sonje u "Radio Milevi". Za muziku je priznanje osvojio Aleksandar Rađelović za "Sablju" i "Otmicu". Po glasovim a publike najbolji par su Jana Milić Ilić i Miloš Vojnović iz TV serije "Pelagijin venac ". Zlatna antena za životno delo pripala je Gorici Popović.